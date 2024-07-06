拉古那華聯會啟蒙人工智能 銀髮族受益多
人工智能時代的到來給人類生活帶來革命性變化，影響到社會每一個層面。橙縣拉古那山莊華人聯誼會7月2日舉辦演講會，邀請太空物理學家馬在莊講解「AI 人工智能與銀髮族群的關係」，200多位年長者興趣盎然受益匪淺。
馬在莊博士指出，在人工智能的大環境下，人們都應該對它有初步的了解和正確的認識。善用人工智能會有很多好處。例如，人工智能可以幫助寫文章，寫出初版後自己再修改。利用人工智能找資料是最聰明的捷徑，可以事半功倍，馬博士現場示範ChatGPT提問，問題越簡單，答案愈正確；至於複雜的問題，他建議用不同的工具來發問，尤其是醫療問題要謹慎。
馬博士說，Al 的發展已經在華爾街投資方面創造出許多奇蹟，輝達及台積電都是受益者．這些公司的大小股東都發財了。新科技的發展會帶來許多新的機會，及時把握機會的多半是贏家。
但對於人類來說，每一種新技術都有利有弊。馬博士提醒銀髮族要警惕，因為壞人已經利用人工智能來設計騙局，老人家容易受騙，收到來路不明的東西千萬不要回覆。因為人工智能會分析個人的習慣，然後找出弱點來下套。如果發現有問題馬上找子女們查明真相，才能保護自己不受傷害。
人類使用人工智能目前還在初期，未來社會一定會受到人工智能的全面衝擊，尤其在機器人可以取代人工的時候，剩餘的勞動人口將去何處 ？以及人類會被機器人控制嗎？許多人開始擔心這些問題。但總體來說，人工智能利大於弊，例如，醫療、社會服務及交通等服務品質會改善，食物及工業產品的生產因為有Al 代工會物美價廉，下一代教育方法及工作機會將會改變，將來人們也許只要每天工作4小時就夠了。
最後，科技的發展日新月異，國與國之間的競爭也如火如荼，中美在A I發展戰略不同，結果也大不相同。美國集中在服務業，而中國集中在製造業，製造業方面的用途更廣，獲利更多。未來的世界是智能世界，如智能工廠，智能物流等，各國應致力於研發最大的數據、最快的晶片及自主的工具，才不會被淘汰。
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