在新港灘購物場劫殺外國遊客 檢求處三嫌死刑

警方最後逮到凶手的畫面。（KTLA）

7月2日發生在橙縣 新港灘（Newport Beach）購物中心時尚島（Fashion Island）的搶劫殺人案，檢方5日宣布對犯案三人求處死刑。除了特殊情況下的謀殺罪名，還有殺害65歲以上長者的加重刑期，以及搶劫等其他重罪。

凶手為26歲的Leroy Ernest Joseph McCrary、18歲的Malachi Edward Darnell與28歲的Jaden Cunningham，遇害的為68歲的紐西蘭遊客Patricia McKay。

三嫌都來自洛杉磯 縣，被捕後皆不得保釋；其中Leroy McCrary曾經因竊盜、搶劫、刑事恐嚇，在洛縣 被判過刑。

檢方表示，事發當天下午3時30分，Patricia McKay與先生走出購物中心，等候車子來接。但三人卻開著白色Camry突然停下，Malachi Darnell與Jaden Cunningham攻擊69歲的先生，後者還攻擊了Patricia McKay。

當他們搶走Patricia McKay的購物袋後，Jaden Cunningham還將她拖到車前，先生試圖阻止，但被開車的Leroy McCrary衝開，最後輾過妻子並拖行65呎。

Malachi Darnell已經上車，Jaden Cunningham則在後追車。一名好心人試圖攔阻白色Camry，但Malachi Darnell以霰彈槍阻止，不過這人並未受傷，但不得不避開。Jaden Cunningham此刻抓緊機會上車，三人隨後開車逃逸。

警方先是在405 Freeway北向車道發現他們，追逐過程中Jaden Cunningham跳車逃逸，另外兩人在South Gate被捕。三人預定7月8日過堂聆訊。