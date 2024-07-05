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在美華人許願成真 「老協珍」人蔘精席捲美國好市多

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引進美國好市多的老協珍人蔘精，也將外包裝改為攜帶更便利的袋裝形式，更研發美國獨家「3效合1」高效規格。（翻攝自網路）
引進美國好市多的老協珍人蔘精，也將外包裝改為攜帶更便利的袋裝形式，更研發美國獨家「3效合1」高效規格。（翻攝自網路）

老協珍創立於1928年的台北大稻埕迪化街，大稻埕商圈為當時最重要的南北貨、茶葉、中藥材及布匹的集散中心，堪稱為當時全台北商業最興盛的地方，而知名老店「老協珍」由南北貨、珍品食材，歷經四代傳承90逾年，如今更是頂級健康滋補品的代表品牌之一，最廣為人知的就是熬雞精、人蔘精等。憑藉近百年的選料經驗，嚴選頂級食材製成高品質精補品，多年來的口碑與多項國際認證，也讓老協珍成為安心、信賴品牌的代名詞。

知名老店「老協珍」創立於1928年的台北大稻埕迪化街，由南北貨、珍品食材，歷經四...
知名老店「老協珍」創立於1928年的台北大稻埕迪化街，由南北貨、珍品食材，歷經四代傳承90逾年，如今更是頂級健康滋補品的代表品牌之一。（翻攝自網路）

自2022年起老協珍以各式團聚佳餚帶起美國華人圈的傳統美食旋風，也引起許多消費者紛紛許願，希望老協珍在海外推出最具代表性的精補品系列，而聞名遐邇的百草之王「人蔘」更為受到亞洲人的青睞。終於在2024下半年，COSTCO於美國西部多個城市正式上市由天王郭富城代言的經典補品「老協珍人蔘精」，上市首周隨即引發搶購熱潮，也激起網路社群熱烈討論聲浪。

在美華人許願成真，精補品龍頭「老協珍」以經典商品人蔘精席捲美國COSTCO。（翻...
在美華人許願成真，精補品龍頭「老協珍」以經典商品人蔘精席捲美國COSTCO。（翻攝自網路）

由於海外中藥材取得不易、熬煮程序過於繁複，許多消費者更仰賴以保健食品、精補類商品做為日常保養首選，而「老協珍人蔘精」嚴選整支頂級白蔘與西洋蔘，以祖傳複方「快火慢煎」工法濃縮煉製，無添加萃取液、無使用玉米糖膠，100%真材實料，一天一包養氣補氣，為快節奏的生活省下更多時間也讓日常保養更加便利。

此次引進美國好市多的老協珍人蔘精，也將外包裝改為攜帶更便利的袋裝形式，更研發美國獨家「3效合1」高效規格，以經典原味人蔘精為基底，升級添加「日本市占第一頂級GABA」，榮獲日本四項專利、美國GRAS認證肯定；經研究證實每日適量補充GABA可強化工作效率、專注思緒、提升抗壓、減輕疲勞。以及「紐西蘭新溪島 麥蘆卡蜂蜜UMF®5+」，神奇麥蘆卡獨特活性因子，具有超強修護力，針對長期飲用刺激性飲品，例如咖啡、茶等，可維持消化道機能。此次強勢新品上市不僅備受消費者期待，也將造福更多美國華人的日常補養。

販售地區：西雅圖、奧勒岡、阿拉斯加、洛杉磯

老協珍官方網站 lxz.com.tw

終於在2024下半年，COSTCO於美國西部多個城市正式上市由天王郭富城代言的經...
終於在2024下半年，COSTCO於美國西部多個城市正式上市由天王郭富城代言的經典補品「老協珍人蔘精」，上市首周隨即引發搶購熱潮，也激起網路社群熱烈討論聲浪。（翻攝自網路）

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