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國慶南加煙花 引火災、燒傷、鬥毆、空污

洛杉磯訊
瑞西達地區一家後院起火，火焰迅速蔓延到多輛汽車。（KTLA）
瑞西達地區一家後院起火，火焰迅速蔓延到多輛汽車。（KTLA）

獨立日夜晚四處煙花絢爛，當民眾欣賞煙花、歡度國慶時，洛杉磯地區的消防員和警員卻忙得不可開交。7月4日晚，煙花引燃多起火災，還導致有人燒傷，甚至有人因煙花噪音暴力互毆。7月5日，洛杉磯縣的空氣質量被評定為不健康，專家建議儘量待在室內。

洛杉磯市瑞西達（Reseda）地區一家後院起火，火焰迅速延燒到多輛汽車。洛杉磯消防局（LAFD）迅速作出反應，附近居民也用水桶和花園軟管幫忙撲滅大火。在北嶺(Northridge)地區，煙火在午夜前點燃了Paso Robles大道沿線的一排柏樹。消防人員很快就控制了局勢，沒有造成人員傷亡。

在橙縣的安那罕（Anaheim），一名男子因煙火炮竹事故被嚴重燒傷，該男子隨後被送往當地醫院，情況危急。目擊者稱，該男子當時正試圖自行點燃砂漿煙火，突然爆炸使他跌倒在地。

在洛杉磯縣帕科馬（Pacoima），煙火噪音引發了暴力糾紛。爭吵發生在午夜前後，地點是Osborne Place街道。據鄰居報告，當時場面非常混亂，發生了槍擊、多起刺傷以及投擲瓶子的暴力行為。據報導，一群人從一輛紅色卡車上拉出一名男子並襲擊了他，一些男子點燃煙火並互相投擲。共有四人在鬥毆中被刺傷送往當地醫院。洛杉磯警察局（LAPD）證實，一名與事件有關的人被捕。

獨立日過後的7月5日早，據KTLA發布的南加州空氣品質地圖，該地區空氣品質不健康，其中一些地區被列為非常不健康。專家指出，空氣污染水平升高可能是由於獨立日假期南加燃放大量煙火造成的。南海岸空氣品質管理局（AQMD）警告稱，爆炸性慶祝活動將對空氣品質產生負面影響。煙火爆竹的污染加劇了南加地區已有的煙霧和工業排放，損害了空氣品質。專家表示，自家後院放的小型煙火會對附近地區造成更大傷害，如果煙火引起火災，則會增加更多污染。

為了避免心臟病發作、氣喘加劇、咳嗽或呼吸困難等不健康影響，南海岸空氣品質管理局提供了以下建議：透過留在室內並關閉門窗來限制暴露，或尋求替代庇護所；避免劇烈體力活動；運轉空調或空氣清淨機；如果可能，請勿使用沼澤冷卻器或引入室外空氣的全屋風扇。

橙縣安那罕，一名男子因煙火炮竹事件而導致嚴重燒傷。（KTLA）
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