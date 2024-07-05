國慶假LAX未現人潮 出入順暢旅客驚喜

洛杉磯國際機場（LAX）在國慶長周末期間出入很順暢。（李小姐提供）

國慶日長周末到來，許多民眾都有出遊計畫或接待訪友。洛杉磯國際機場 （LAX ）7月3日預計獨立節假期將會非常繁忙，但實際情況卻意外順暢，不僅讓旅客感到驚喜，也凸顯了機場管理效率的提升。

洛杉磯居民李小姐在國慶節當日（周四）前往機場接朋友，驚訝地發現機場旅客及接送人流正常，與往年國慶期間大排長龍的盛況判若兩個機場。李小姐表示，多年來每逢國慶長假來機場都需要提早幾小時出門，沒想到今年竟然這麼順利。出門前還特地用Google 估算時間，擔心塞車，提前1小時出發。然而，到達航廈時，不僅沒有擁堵，甚至比平時非連續假日接送朋友時還要順暢。

旅客向先生也表示，他從未在節慶期間體驗過如此順暢的機場交通。「過去節日期間來機場，總是需要拜託朋友提早好幾個小時出門來接送，否則很可能會錯過航班。但今年完全不同，我們幾乎沒有遇到任何延誤，整個行程非常順利。」

而為了讓民眾更加精準估算出門時間，洛杉磯國際機場現在還貼心提供即時等待時間估算服務。從405-La Tijera-Sepulveda、Howard Hughes、I-105、La Cienega、Lincoln、Lincoln-Manchester和Manchester等地點到達第一航廈的預估旅行時間，民眾可以查詢，根據實際交通狀況調整出行計畫。只需登錄LAX Live Traffic網站，即可查詢即時等待時間估算資訊。