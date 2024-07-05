華裔包辦美國奧運羽球隊 邱愷翔拿到男雙混雙2張門票

邱愷翔（右）和Joshua Yuan配對，參加2024年美國羽球公開賽，現在攜手前進巴黎奧運。（邱愷翔提供）

巴黎奧運 會美國羽毛球隊獨厚華裔和加州，七名隊員全華裔，六人來自加州；其中邱愷翔（Vinson Chiu）將參加男雙和混雙兩項比賽，一人拿下兩張入場券，並力爭小組賽出線，希望達成美國羽球 隊在以往奧運會未竟的使命。

來自南加州新港灘（Newport Beach）的邱愷翔專攻羽球雙打，此次將和來自北加州Foster市的Joshua Yuan配對，首次獲得奧運男雙比賽資格，目前世界排名 44。他倆在今年第 27 屆YONEX泛美個人錦標賽上獲得銅牌。邱愷翔並和來自北加州Fremont市的Jennie Gai組合，首次獲得奧運混雙資格，目前世界排名30。他倆在今年第 27 屆YONEX泛美個人錦標賽和2023 年泛美運動會上均拿下銀牌。

邱愷翔接受本報專訪指出，「我的期望是打出高水準，我的目標是奧運會小組賽出線，這是美國羽球運動員在以往歷屆奧運會都沒有做到的。」

羽球雙打競賽需要配對的選手高度一致，如何選擇搭擋很重要，尤其是美國羽球選手還需要自己解決經費。「我們選擇合作夥伴的標準是，誰有能力參加國際比賽，誰可以至少部分全職打羽毛球，以及誰有時間和資源全年參加比賽。我們通常根據全球羽球學院（Global Badminton Academy）的訓練計劃來安排練習時間，並且添加第二次身體訓練。」

過去20多年來，邱愷翔在加州不同的羽球館（Badminton Club）訓練，包括波莫那（Pomona）羽球俱樂部，以及Synergy羽球俱樂部，這也是美國最大的羽球訓練設施之一，他的教練有Naoko Fukuman，以及Tony Gunawan，他是2000 年悉尼奧運會羽球男雙金牌得主，當時代表印尼隊。

邱愷翔熱愛羽毛球運動，因為對他來說，這是一種非常有治療作用和調整心態的方式。「我在一整天經歷過的任何消極情緒，通常都會在羽毛球訓練後消失。」

而且，邱愷翔參與羽球運動的起因也很有意思，「媽媽影響了我選擇了這項運動」。他生長在一個單親家庭，因為媽媽喜歡羽毛球，早年每次去打羽毛球，都用嬰兒車載著邱愷翔去球場，不僅省略了保母，而且啟蒙了他對羽球運動的興趣。大約三、四歲的時候，他就開始學打球了。所以，從摸球拍到參加奧運，他已累積了超過20年球齡。不過，邱愷翔正規接受訓練和打比賽，大約從15 歲開始，迄今也超過10年了。

然而，在學生時代，要平衡練球和學業是非常困難的。當年在鑽石吧高中（Diamond Bar High School）讀書時，每次出城或出國參加比賽，邱愷翔都要提前報告老師和學生顧問，他需要進行自學，而老師也會提供一周或一個月的課程資料，以便他在旅途中及比賽間歇時學習。