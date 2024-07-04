南加華女返美工作簽被拒 竟因「工資太低」

買好返程機票卻遭拒簽無法回美， 對當事人的工作和生活影響大。(示意圖，Pexels / Anna Shvets)

洛杉磯媒體從業人員王小姐，在2023年成功申請到H1B工作簽證 。因為近三年沒回中國探親，今年5月終於踏上回國旅程，同時計畫在中國激活她的工作簽證，以便未來一年自由出入美國。王小姐給回國之旅安排了近一個月時間，但沒想到辦簽證過程一波三折，所幸最終拿到了簽證，但仍延誤了原定的返美日程。

5月21日，王小姐飛機落地中國後，馬上前往廣州的美國大使館 辦理簽證。通常，簽證容易被拒的是理工類的敏感專業，學文科的她自信地認為自己的專業和工作都不敏感，應該很順利。然而，意外發生了。面簽時，簽證官竟然以她的工資太低，可能受到剝削為由，沒有當場通過她的申請。簽證官在面試時反覆問了她三次年薪，還問她是否了解美國法律對勞工的保護。王小姐拿出公司開具的勞工文件，想證明自己的工作雖然薪水不高，但完全符合法律規範。沒想到簽證官卻說沒時間，暫拒了她的申請，表示要進行行政審核。

簽證被拒後，王小姐心情很糟糕。她擔心簽證能否通過，更怕失去工作。她聯繫了公司律師，律師告訴她，「辦理H1B簽證需要嚴格遵守勞工部 的平均薪資要求。你能拿到工作簽證，已經通過了移民局的審核，符合勞工部標準。」律師並未給她指導方針，只是建議她耐心等待，簽證應該能批下來。

聽了律師的話，王小姐心情稍微平復了一些。她開始在大使館官網和社交媒體上尋找類似案例和有用信息，她發現自己還算幸運，至少簽證官告知了被拒的原因，而很多網友的簽證是直接被拒，對原因一無所知。

王小姐聽一位朋友說，簽證曾被暫拒三個月，無法回美國工作，只能在國內待著，非常焦慮。另一名朋友的簽證被暫拒六個月，也沒有給出理由。那時正值疫情期間，情況更加複雜。

王小姐等了兩周多仍無任何更新，她只請了不到一個月的假期，返程機票也已經買好了。如果不能按時回美，不僅機票泡湯，工作無限期擱置，收入中斷，她還得繼續支付洛杉磯的房租、車險等費用，這讓她非常擔心。社交媒體上的網友們分享了很多催簽建議。有人說給大使館寫郵件基本沒回音，不太管用。大使館官網的諮詢表格只適用於簽證超過一個月沒有更新的申請者。

就在這時，王小姐在社交媒體上看到了一些成功催簽的案例。這些案例都是求助於美國當地的議員，由議員向大使館發郵件說明情況。一位網友推測，大使館更重視來自議員的郵件，這樣催簽成功率較高。王小姐的一位朋友告訴她，之前曾找議員催簽，參議員表示無權處理，轉到眾議員後，議員非常熱心，獲取信息後立即與領事館溝通。