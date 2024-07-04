南加杭亭頓灘國慶遊行 台美小姐獲熱情支持

台美小姐們乘坐花車參加杭廷頓灘市的國慶遊行。（記者沈瑋／攝影）

杭廷頓灘市國慶日遊行（Huntington Beach Parade）是美國西岸最大的獨立日慶祝活動，至今已有120年歷史。4日上午，數萬民眾攜家帶狗，聚集在太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway，PCH）與杭廷頓灘主街（Main Street）兩側，參與這一盛事。台美小姐繼去年之後，再次成為遊行的亮點之一。

視頻來源: 記者沈瑋

台美小姐所乘的花車，其設計以跳躍的海豚、翻滾的鯨魚和蘭嶼達悟族的拼板魚舟為主題，獨具匠心，充分展現了海島國家的特色。八位佳麗身穿紅、白禮服，搭配象徵大海的藍色花車，整體造型鮮明，令人耳目一新。活動配合台灣觀光 署最新的台灣主題歌曲「Taiwan, Waves of Wonder」，讓觀眾在音樂的旋律中感受到濃厚的台灣風情。

洛杉磯 台北經濟文化辦事處紀欽耀處長作為特邀嘉賓，與台美小姐和台灣會館董事長陳柏宇一同參與此次遊行。紀欽耀表示，台灣和美國都是自由民主的國家，共享普世價值。他希望透過這樣的活動，促進台美之間的更多交流，加深彼此的了解。同時，他也期望全世界自由民主的國家能夠團結一致，共同維護和推廣這些寶貴的價值。

現任美國亞洲小姐張芳瑜（Tiffany Chang）今年是第二次參加遊行。她表示，去年以2022年台美小姐皇后的身分參加時，深刻感受到了民眾對台灣的熱情支持，這也是她後來決定參選亞洲小姐的重要原因之一。她注意到，今年明顯有更多人參與遊行，能以這樣的方式為台灣歡呼，讓她倍感自豪。

2023台美小姐皇后宋依珊（MimiQ Soong）表示，她來自美國東岸，搬來西岸不過一年，便有機會作為台灣、作為台裔美國人的代表參與此次盛會，她感到很非常榮幸。

除了台美小姐的精采亮相外，遊行中還有許多令人驚艷的表演和展示。來自各個地方和團體的花車、樂隊、馬隊和表演團體紛紛登場，熱鬧非凡。特技飛行隊在空中噴出五彩繽紛的煙霧，亦點燃整場活動的高潮，令現場觀眾驚嘆不已。