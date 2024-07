子女總是交給「電子保母」帶　醫師：會有副作用

三歲女孩在iPhone手機上看視頻,她的母親瓦利在電腦上工作。(攝影: Zoe Cranfill/洛杉磯時報)

在幼兒究竟應該有多少智慧手機(smartphone)和平板電腦(tablet)的「螢幕時間」(screen time)方面,父母親面對令人目眩的資訊轟炸:18個月以下的嬰兒不應該有任何接觸;5歲以下的幼兒每天最多一小時;只讓他們看「高品質」的內容;不要讓他們用快速的應用程式;不要用小螢幕來安撫哭鬧的孩子;跟孩子「共賞」(co-view)好能產生互動。

這方面的影響很深遠。似乎每個幾個月,就有一項令人憂心的研究報告出爐,把螢幕時間跟幼兒的發展問題連在一起:癡肥(obesity)、行為問題、睡眠障礙、語言與身心發展的延誤等等。

住在洛杉磯 的瓦利(Maya Valree)有一個三歲的女兒,她表示她了解這些風險也經常為此擔憂。但是要把女兒的螢幕時間限制在一小時好像不可能,因為她既要上班又要持家。過去幾年中,女兒每天的螢幕時間在二至三小時之間,是小兒科醫生建議量的兩倍多。她盡量放有教育作用的題材給女兒玩,但是女兒的注意力總是被她最喜歡的米卡(Meekah)和飛天小女警(Powerpuff Girls)吸引走。

瓦利表示,身為母親,螢幕時間是她感到最有罪惡感的三到五件事之一:「我用小螢幕儀器讓孩子不吵鬧,我好能做菜或工作,或者藉此騰出時間把個人或事業上的事情完成。」

瓦利是因為不得已而給女兒太多的螢幕時間,許多家長也跟她一樣給孩子多於專家建議量好幾倍的時間看小螢幕。在專家建議的時間與小孩實際使用的時間方面,已經有巨大的鴻溝。

但這些感到有罪惡感的家長,其實是少數。專家對數位儀器建議量的方針之所以不可能生根,是因為多數家長不認為小孩看太多小螢幕是一種問題。在波特蘭執業的小兒科醫師卡薩雷斯(Dr. Whitney Casares)指出,父母必須用某種方式來吸引孩子的注意力,小螢幕是最簡單的方式。有很多家長說:「我知道太多螢幕時間是不好的,我希望孩子能少用小螢幕,但我覺得無力改變現狀。」醫師卡薩雷斯是「擔當一切」(Doing It All)這本書的作者。

年紀較長的孩子中螢幕時間的使用,最近成了新聞:洛杉磯學區教委會已核准校園中全日禁用手機的政策;另外,聯邦公共衛生署長(US Surgeon General)呼籲社群媒體平台應該加註警告,告知家長社群媒體可能對青少年的心理健康有危害。

但許多家長支持孩子為了安全與教育而使用手機。目前這波有幼兒的家長,是從小就接觸手機和電腦的第一代父母,而他們的孩子似乎更早就接觸小螢幕。一項對家庭所做的全國民調發現,孩子在八歲以下的父母,大多數認為螢幕時間還是利多於弊,可以幫助孩子學習閱讀、激發創造力,甚至還可以增進他們的社交能力。

五歲以下的孩子是否應該有螢幕時間?

美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)建議,不要給18個月以下的嬰兒任何螢幕時間(screen time),唯一的例外情況是做「視頻對話」(video chatting)。如果家長想讓18-24個月大的幼兒接觸小螢幕,應該把時間限到最少,並且只選有教育意義的內容,一定要跟孩子一起看,在使用中與使用後,都要跟孩子就內容有互動對話。

對二到五歲的孩子,小兒科醫生建議把每天的螢幕時間限制在一小時之內,只選高品質又有教育意義、互動性質、助長社交技巧的內容,而且沒有廣告介入。父母親應該避免速度很快、會分散注意力、有暴力內容的節目。如果可能,應該跟孩子共賞,幫助他們了解他們所看的東西。

小兒科醫生還建議吃飯時避免小螢幕,睡前至少一小時之前就停止使用數位儀器。沒有人看電視時,要把電視關掉。家長應該避免經常用小螢幕來安撫小孩,因為形成習慣以後就很難設時間限制,也很難教導孩子如何控制他們自己的情緒。

小兒科學會所頒布的指引,主筆之一的阿米努丁醫師(Dr. Nusheen Ameenuddin)表示:「我們不是要責罵家長,但我們的職責是提供家長資訊,同時也告訴家長我們了解當今的生活模式,這個世界已經變得完全不一樣了,家長不可能做到100%的完美。」

布朗大學小兒科醫學副教授內希(Jacqueline Nesi)是「科技人類」(Techno Sapiens)一書的作者,她認為螢幕時間是取捨之間取得平衡的藝術,雖然有些證據指出,毫無限制的螢幕時間是有害的,尤其是每天超過四小時的情況,但目前還沒有資訊指出必須嚴格限制在一個小時。「身為父母的都知道,現實情況並不總能跟官方建議相符,雖然我們不能忽視建議,但我們也不想把螢幕時間比喻成惡魔。」

給孩子螢幕時間設限的家長有百分之多少?

對螢幕時間的最近的一項民調,是「常識媒體組織」(Common Sense Media)在2020年做的,它對全國將近1500個小孩在八歲以下的家庭做調查,那是在疫情大封鎖之前。調查結果指出,只有很少數的家庭真的聽從小兒科學會的設限建議。

•兩歲以下兒童,平均每天看49分鐘的小螢幕。但專家建議兩歲以下的孩子應該完全避免使用。

•二到四歲的孩子平均每天看2.5小時的小螢幕。這比專家建議的一小時多出一倍有餘。

•五到八歲的孩子平均每天看三小時的小螢幕。美國小兒科會沒有對學齡兒童設定時限,但建議家長別讓螢幕時間佔掉了其他活動的時間。

受調查的家長多數覺得他們對孩子使用多少螢幕時間、所看的內容對孩子有多少影響,以及內容的品質有所顧慮。另外,該調查還問家長為什麼給孩子看小螢幕,超過四分之三的家長說「學習」是很重要的功用;有超過一半的家長說,「家長在家裡需要有時間把事情做完」。

佛萊斯諾(Fresno)居民弗羅雷斯(Henja Flores)是三個孩子的母親,她表示YouTube 網紅瑞秋小姐(YouTube Sensation Ms. Rachel)的視頻,教會了孩子手語(sign language)和ABC。「我用它來做教育用途,當我做飯的時候,也用它來騰出時間。」她表示她知道應該設限,但還是讓孩子一天看二至三個鐘頭,只要節目內容不是太刺激就行。

弗羅雷斯說:「我不認為家長應該為此太緊張,媽媽需要時間休息,媽媽必須把事做完,如果小螢幕有幫助,我不認為讓孩子看很多小螢幕有任何問題。」

常識媒體的調查還發現,小螢幕習慣跟收入水平和族裔有關聯。譬如在低收入 家庭中,孩子平均每天比高收入家庭的孩子多看至少兩個小時小螢幕。

內希指出:「對低收入家庭而言,給螢幕時間設限的障礙比較大。高收入的家庭比較負擔得起高品質兒童看護(high quality child care),在美國這是非常昂貴的,因此低收入家庭用小螢幕來取代,讓孩子有事做,讓孩子安全的待在家裡。」

非洲裔父母和低收入家長,遠比高收入家長或白人父母認為小螢幕有教育孩子的功能。另外,拉丁裔家長則對小螢幕節目對孩子的未來可能有負面影響的憂慮程度最高。

為什麼小兒科醫生要給孩子的螢幕時間設限?

別給孩子太多螢幕時間的最有力證據,是跟「機會成本」(opportunity cost),意思是當孩子花時間在小螢幕上,孩子就失去了有價值的學習機會。阿米努丁醫師指出,要在感知、語言、運動、社交情緒方面發展,幼兒必須實際親身去體驗世界,譬如玩玩具、探索戶外世界、用不同的材料做實驗,並且跟有培育心的照顧者(nurturing caregivers)一來一往的交談。當孩子在看小螢幕的時候,孩子就失去了成長和學習的機會。

在嬰兒和幼兒的身上,這是更真確的情況,因為沒有確切的證據指出他們真的可以從螢幕上學到東西。

對學前兒童,有比較多的證據指出像「芝麻街」(Sesame Street)這類的教育節目,可以幫助增進識字和社交能力的發展,但只有在有限度的觀賞時才有效。早期太過度的數位媒體使用,已經被發現與造成癡肥相關,因為孩子缺乏運動和戶外時間,同時孩子也比較會看到甜食與甜飲的廣告。

一直看著小螢幕的孩子,也失去了跟照顧者有好的互動的機會,在一天中孩子聽見的詞語數量會比較少,這就會造成認知、語言、社交方面的延遲。有些研究已發現證據,太多的螢幕時間與行為問題相關,譬如過動症ADHD就是一種,但研究中並沒有證明太多螢幕時間直接造成行為問題。

更重要的問題是:螢幕時間是不是會改變嬰兒和幼兒的腦內連結?有一項以學前兒童為對象的小規模的核磁共振顯影MRI研究發現,那些每天看超過一小時建議量的孩子,腦部白物質(brain’s white matter)的發展比較差,而腦部白物質是掌管語言和早期識字技巧的部位。不過阿米努丁表示,小螢幕是否直接影響腦部的發展,目前證據還不明確。

螢幕時間是否對嬰兒有害?

專家建議,嬰兒應該玩耍和探索世界,而不是盯著螢幕看。根據哈佛大學「成長兒童中心」(Center on the Developing Child)的資訊,在生命最初的三個月,每一秒鐘就有超過100萬個神經連結(neural connections)形成,而這種發展的關鍵是嬰兒與照顧人之間「發球與回球」(serve and return)的互動。嬰兒牙牙發聲、擺弄面部與身體的姿態,然後愛這位嬰兒的人對這些做出親切的回應。如果沒有這些重要的互動,腦中的結構沒辦法正面的發展。

但是這樣的互動,在看螢幕的時候並不會發生。最近在日本所做的一項研究,發現一歲的嬰兒看螢幕的時間越多,就越可能在2-4歲的時候在溝通(communication)與解決問題(problem-solving)方面發展遲滯,如果每天看螢幕的時間超過四小時,遲滯特別明顯。

心理治療教授內希表示,當家中的電視開著時,並不需要把嬰兒的眼睛遮起來。內希指出:「關於這一點,有很多嚇唬父母的訊息在傳播,但沒有證據指出,嬰兒偶爾看到電視螢幕,會對他們造成壞的影響。」

我怎樣可以善用螢幕時間?

常識媒體的內容首席官默菲(Jill Murphy)指出,在螢幕上有很多很棒、很酷的東西可以給孩子看,該組織給小螢幕兒童內容做品質評分和媒體審閱。默菲表示,一般而言有名的品牌專為幼兒製作的內容,是可以信賴的,這些公司通常都有了解兒童發展過程的專員或顧問。

如果是網紅之類做出的內容,像是YouTube Kids上所提供的題材,家長應該先做過評估,然後才給小孩看。如果家長做不到這一點,那麼至少要製作出一個「輪廓檔」(profile),選出可接收的興趣範圍,並設定有多少個視頻可以進來。

默菲表示,對幼兒而言,任何的暴力都有太強的衝擊,即使是玩笑性的打耳光,或者用棍子互相打鬥都不行,因為幼兒很快就會模仿這些行為。專家建議家長給孩子看與年齡相襯的節目,並且主動的參與,問孩子一些問題,把看到的內容與孩子的日常生活做有意義的連結,最好包括孩子可以認識的「有社會意義」角色,而不是只有聲音沒有身形的角色。

默菲指出,家長還應該劃出「無螢幕區域」(screen-free zones)和「無螢幕時段」(screen-free times),並且明確的規定每天的什麼時候是螢幕時間終止的時刻。只要有可能,就只給孩子看高品質又沒有廣告的教育內容,譬如「公共廣播系統兒童」(PBS Kids)上的那些好節目,這類節目已被確認有增進孩子行為和語言技巧的效果。

要設出一些限制,譬如在上床睡覺之前多久,就不可以看小螢幕。另外,要盡量跟孩子一起看節目。

作者簡介:珍妮歌德(Jenny Gold)現為洛杉磯時報寫早期兒童發展的題材。在2023年加入洛時之前,她有將近14年在凱薩健康新聞(Kaiser Health News)擔任資深記者,替廣播電台與報章提供健保醫療資訊。她的文章曾在紐約時報(New York Times )、華盛頓郵報(the Washington Post )、大西洋報(the Atlantic )、全國公共廣播電台NPR等媒體

Too much screen time harms children, experts agree. So why do parents ignore them?

https://www.latimes.com/california/story/2024-06-26/screen-time-too-much-for-babies-parents-ignore-advice