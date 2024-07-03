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華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

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華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

記者啟鉻／洛杉磯即時報導

在美國華人新移民群體中，常因借用好友名字作為屋主名頭而產生糾紛。借名房產投資者認為自己在中國身分敏感，不願外人知道；或考慮美國法律嚴格，避免自己投資物業意外觸法。不過，令這些人沒想到的是，即使好友間也常會發生糾紛。華人法律專家認為，人性並不可靠，關鍵是法律。

不久前，核桃市華人居民Chong先生找到地產經紀袁立功，自稱在中國經商多年，擁有連鎖店，近年在南加投資一處獨立屋，價格逾百萬元。他表示，由於擔心美國對資金來源檢查嚴格，就將投資房產屋主的名字借用了一位洛杉磯親友的名字，但投資資金都是自己想方設法來自中國。他這次來洛杉磯，是希望與親友商量將屋主名字更改過來，方便自己日後處理。Chong先生說，當他將自己想法通知這位親友後，就再也聯繫不到了，給他帶來很大困擾。

Chong先生表示，目前他與家人在購買的住宅裡面住，雖然是自己買的物業，可總感覺像是住別人的房子，心裡不踏實。他說，由於當時買房心情急切，但根本沒有想到日後會出現變故。他自己不熟悉美國購買房產的程序，一切也都由這位親友全權處理。兩人之間關係很好，很信任對方，也就沒有什麼簽合約以及留下書面憑證。但如今親友避而不見，讓他很後悔。

另一件涉及華人購買房產屋主名頭的糾紛發生在橙縣安那罕市。袁立功說，糾紛涉及的是一棟豪華公寓，價格90萬元左右。華人李先生表示，購買公寓時，不想外人知道自己的身分。就拿了首付十幾萬元，餘款以一位朋友名義貸款，兩人商議屋主用朋友的名字，朋友的公司也可以享受貸款支付利息抵稅。李先生現在想將公寓產權名字更改到自己名下時，多次聯絡朋友沒有成功。

律師劉龍珠表示，在美國生活人性靠不住，重要的還是要靠法律。劉龍珠說，在他經手的民事糾紛案子中，常常發生借用朋友名字購買或投資房產，最終朋友見利忘義，雙方反目成仇，而且這種案子常常難打贏官司。因為在案件審理時，法官會要求自稱房產出資者來證明資金出處來源，是否合法。如果是在中國的投資者，往往讓多位好友幫助將巨款分期不同數額匯出，但要讓這些好友到美國來作證卻很難。此外，糾紛雙方是否有借貸合約，是否屬於禮物贈與，而且還必須拿出書面文件。

劉龍珠說，這種情況常常發生在中國居住且當事人身分比較敏感，認為一旦有了書面文書「白紙黑字」就更加證明自己在美國購置房產，成為別人說「你不愛國」的鐵證了。

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