國慶日不是長周末 Z世代「賜招」不請假也能連休

國慶假期間，年輕職人打算安靜度假。（取自Curt Archambault的LinkedIn帳號）

7月4日前後是熱門度假時段，美國汽車協會（AAA）的預估顯示，2024年國慶假期出遊人數將達破紀錄的7090萬人次。同時間，職場的潛流也在浮上檯面：越來越多的年輕人偏向「安靜度假」，而不是正式提出休假請求。

職場上早先的趨勢是「安靜離職」（quiet quitting），人還在公司、心卻已經不在了，工作態度消極、凡事只求60分。很多專家說，這是職場惡質文化導致。到了今年，「安靜度假」（quiet vacationing）更成趨勢，理論上人都還在工作，但是可能藉著出差或遠距辦公，行放假之實。

哈里斯民調 （Harris Poll）之前已經對「安靜度假」做過分析，發現37% 的千禧世代員工曾在沒有通知上司的情況下「自行休假」。今年國慶日正好卡在周四，哈里斯民調對1274位職人的調查再度發現，過半的千禧世代與Z世代打算安靜度假，自己給自己放個四天長假。

CNBC引述職場專家的看法指出，安靜度假的起因來自公司休假制度的不夠健全，以至於年輕職人不敢正式申請休假，最後只好偷偷摸摸自己放假，雖然電郵會回、報告會交，但那些都是在7月5日前已經完成的，只是靠著排程設定，訂在7月5日發出，營造還在工作的假象。

哈里斯民調的領導與趨勢負責人Tim Osiecki 指出，在資淺工作人之間，安靜度假的現象特別明顯，58%的Z世代、61%的千禧世代不敢正式要求休假，怕被長官打回票，因為公司文化就是要求隨時待命，就算假期間也要創造產能，最後只好安靜度假去。

哈里斯民調另外發現，就算7月4日當周的產能低落，許多人計畫放個長假，但卻還是只有10%的雇主願意連7月5日一起放假，與員工的期待背道而馳。

面對53%的Z世代與千禧世代預期，他們在國慶期間「工作幾乎不會有任何進展」，公司與主管應該做的不是更加嚴格的監督，反倒應該放寬心，乾脆整周都放假，員工安心度假，回來上班的產能應該會更好。