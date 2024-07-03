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裸男趴趴走隨地大小便 南加一公寓居民恐慌

洛杉磯訊
聖塔蒙尼卡一棟公寓樓的居民深受該名裸體男子的騷擾，男子對居民們不停地進行騷擾和發表種族歧視言論。（KTLA）
聖塔蒙尼卡一棟公寓樓的居民深受該名裸體男子的騷擾，男子對居民們不停地進行騷擾和發表種族歧視言論。（KTLA）

洛杉磯縣聖塔蒙尼卡（Santa Monica）一棟大樓的居民近日飽受困擾，一名男子日夜赤身裸體走來走去，隨地拉屎還威脅他人，讓鄰居們感到驚恐。

住在皮克大道（Pico Boulevard）附近第20街一棟公寓樓裡的居民表示，這名男性居民全天赤身裸體走來走去已經夠糟糕的了，但更糟糕的是，他還騷擾別人和發表種族歧視言論，不斷在自己的公寓內大聲辱罵和破壞。

一位不具名的女住戶說：「我看到他把東西扔出公寓，還看到他在停車位大小便，並且隨意把擦拭過身體的清潔用品扔在樓內。」

另一位女住戶也表示，這名男子經常對她大喊種族歧視的言語，甚至闖入她的公寓。女住戶說：「他叫我奴隸，並用B字和N字開頭的髒話，他還威脅要殺了我。」

在國殤日假期，居民表示，該男子在一個滿是孩子的游泳池前做出不雅行為，不當地觸摸自己。該女住戶說：「國殤日那天，我們在這裡慶祝，氣氛很激烈。他的行為簡直是失控。」這位遭受種族歧視的居民說。

另一位目睹男子在停車場大小便的女住戶表示，上週這名麻煩住戶甚至襲擊了一位居民的女兒。該住戶表示：「當她試圖離開大樓時，他突然跳到她面前，她試圖繞過他時，他又靠近並跳到她面前。就在那時，他警告，她不屬於這裡，應該滾出去。」

憤怒的居民們表示，業主沒有採取任何措施來制止該男子的行為，他們被迫多次報警。

警方已將該男子帶走，一些居民稱他可能是去接受醫療治療，但聖塔蒙尼卡警局並未證實這一點。

根據居民們反映，問題在於，這並不是第一次該男子被警察帶走後又回來，重新開始恐怖和麻煩的行為。

住戶Brandon Padmore解釋了該男子的攻擊性和奇怪行為對大樓居民的影響有多大。他說：「我們在這裡等他回來，你能理解這會帶來多少焦慮嗎？」

聖塔蒙尼卡警局對此表示，他們對每一個報警電話都有回應並記錄報告，這些報告已經提交給市檢察官。接下來的步驟由市檢察官辦公室決定。

種族歧視 洛杉磯 Boulevard

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