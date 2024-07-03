柑縣台灣同鄉會年會推動僑民外交

柑縣台灣同鄉會2024年會大合照。(橙僑中心)

柑縣台灣同鄉會2024年會暨會員大會6月29日在Shady Canyon社區中心舉辦，新一屆理事服務團隊秉持愛台灣、守護台灣、促進台美文化交流的使命，繼續往前邁進；駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處副處長張正育、橙縣 華僑文教服務中心主任蕭蓓如等嘉賓應邀出席。

兩任會長傅錦郎開場致詞，感謝鄉親、理事及服務志工發展會務，除每月健行一起走遍南加 山徑海邊，同時也攜手積極推動台灣參與世界衛生大會及聯合國，在推動僑民外交、提升台灣能見度。

張正育表示，外交跟與僑務工作一向相輔相成，再次感謝柑縣台灣同鄉會及各位僑領們愛鄉愛國的情懷，藉由大家的影響力、與當地政界的良好關係，協助推動國民外交。

蕭蓓如則感謝傅錦郎會長率領的理事團隊服務鄉親，讓大家凝聚在一起互相交流，特別向出席鄉親介紹僑務委員會i僑卡及僑委員6+1平台，鼓勵大家多多使用。

溫馨熱絡聯誼之外，針對2024年推動台灣參與世界衛生大會，同鄉會特別邀請僑務諮詢委員暨北美洲台灣人醫師協會總會長楊熾勳，為鄉親簡報2024年日內瓦宣達團第一線觀察。同時還邀請大洛杉磯台灣會館執行長林榮松醫師以「台灣的民主奇蹟」為題，進行專題演講。

當天出席嘉賓還包括僑務委員陳啟耕、僑務諮詢委員呂耀勳、許正雄、林翠雲、黃河芬、僑務顧問康秋霞、張欣珠、沈柏文、僑務促進委員張慧玲及楊怡文、柑縣台美公民協會會長蘇國雄、台美菁英協會橙縣分會會長張祐凡，在餐敘及交流中，大家共享美好夜晚，並在「要拚才會贏」大合唱聲中，為活動劃上完美句點。