彭博社：在拜登慘不忍睹的辯論後 紐森在中國人氣狂飆

隨著「換拜」呼聲變高，加州州長紐森被許多中國人民視為是取代拜登的最佳人選之一。（美聯社）

由於拜登 總統上周在辯論會上的表現令人失望，民主黨內部出現陣前換將的言論，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）是替代人選中呼聲極高的一位。聖荷西信使報表示，在中國，紐森會是一個受歡迎的選擇。

紐森去年曾訪問中國，在當地受到熱烈歡迎。自拜登與川普上周進行辯論後，中國網友紛紛在社群媒體上貼出許多紐森的影片和照片。一段紐森重申支持拜登成為民主黨總統候選人的影片，在微博上被觀看了8萬次，一位網友在底下留言稱，紐森具有「總統氣質」和足以勝任最高領導人職位的「完美履歷」。

在微博上擁有300萬粉絲的鄭軍（Zheng Jun，音譯）寫道：「紐森是做好最充分準備的候選人，只等機會到來。」

不過，目前還不知道紐森的機會是否很快就會到來，因為拜登誓言堅守民主黨總統候選人位置，儘管黨內要求換人的聲浪愈來愈大。

去年10月，中國國家主席習近平在北京接見了紐森，是他過去六年來首次會晤美國州長。在為期一周的訪問中，紐森讚揚中國的成功讓世界其他國家受益，並推動美中雙方在氣候變遷問題上進行合作。

北京「全球化智庫」（Center for China and Globalization）創辦人王輝耀（Henry Wang）說：「紐森是美國新一代政治人物中，積極且頭腦清醒的代表。在美國反中的共識中，他可能是少數冷靜的頭腦。」

王輝耀還表示，由於加州的經濟強大，而且擁有大量華裔人口，紐森比美國其他政治人物更了解與中國建立商業關係的好處。

信使報指出，在紐森出訪中國之際，美中雙方正處於緊繃狀態，兩國在北京宣稱擁有台灣以及拜登限制中國獲得高科技晶片等問題上存在歧見。不過，紐森透過在某些領域中尋求合作，為兩國找到了共通點。

儘管美國參議員呼籲讉責北京鎮壓香港人權，但紐森在香港期間，堅持只談論氣候變遷和國家層面的議題。根據一位不願公開發言的知情人士透露，中國地方官員對紐森只帶來正面訊息表示讚賞。

儘管如此，一些中國網友在拜川辯論後表示，紐森也存在著政治弱點。例如，加州從未產生過民主黨總統，紐森的加州背景因此被人認為是一個潛在的問題。還有人認為，紐森最好等2028年再參選，不要在今年「犧牲」自己。