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鼎泰豐迪士尼新開張 第一周美食約滿

記者張宏/橙縣即時報導
排骨炒飯。（記者張宏／攝影）
排骨炒飯。（記者張宏／攝影）

位於迪士尼市區的鼎泰豐店1日正式營業，消費者反映熱烈，本周預約幾乎已滿。新店設計靈感來自中國傳統亭閣建築，不僅室內空間更寬敞，且還設有露台區域，不論是迪士尼遊客還是周邊民眾都可在這裡品嚐道地的中華美食。

（影音來源：記者張宏）

迪士尼市區新增很多店，其中最亮眼的是鼎泰豐，灰色磚牆搭配黃色飛簷，建築外形古色古香，讓不少亞裔客人增添親切感。進入餐廳，映入眼簾的是古代錢幣圖案的影壁屏風，室內寬敞明亮，劃分吧台、卡座和開放就餐區等多個區域。新餐廳佔地7500平方英尺，由Rockwell Group設計，其靈感來自中國傳統亭台樓閣建築。除了充足內部空間外，還設有露台座位。按照鼎泰豐餐廳一貫標準，食客還可在開放式廚房中觀看麵點師製作過程。

餐廳在1日開業前試營業多日，力圖達到最好的服務效果。餐廳一周營業七天，營業時間是從中午11點30到晚上9點30，很適合迪士尼遊客們的作息。老闆Frank楊表示，餐廳開業一周內的熱門時段預訂幾乎已滿，強烈建議大家提前預訂，最多可提前30天。

美食家林慧懿近日也來迪士尼店探店，她表示，鼎泰豐來自台灣，從一家不起眼的小店發展成為享譽全球的餐廳，如今還開在世界級主題樂園迪士尼，實在是華人之光。在美國所有中餐廳很難做到標準化，但是鼎泰豐做到了。鼎泰豐建立一系列的標準化流程，包括上菜方式、美食口味和服務。迪士尼店店員覆蓋不同族裔，親切度一流，且服務非常體貼周到。美食部分，鼎泰豐除了傳統餡料的小籠包，巧克力小籠包和黑松露小籠包都值得一試，尤其巧克力小籠包口感令人印象深刻。另外海外能做到標準化的酸辣湯也很好吃，酸辣適中，鼎泰豐的小菜也可圈可點，除了涼拌黃瓜，海帶和綠豆芽小菜也很好吃。迪士尼鼎泰豐還供應雞尾酒、啤酒和葡萄酒等酒類，她希望未來迪士尼鼎泰豐能創造一些具有東方口味的飲料，將鳳梨或者荔枝應用在飲料和酒類上。

華人遊客Julia李表示，以前每次去迪士尼都不知道吃什麼。如今終於有中餐可食且還是鼎泰豐，令她十分高興，她終於能在迪士尼暴走一天後，來這裡享受她最愛的糖醋排骨和紅油抄手。值得一提的是，鼎泰豐所在位置距離Simba停車場最近，停車只需支付第一個小時的10元，餐廳優惠可享受另外五個小時的免費停車。

酸辣湯味道很美味。（記者張宏／攝影）
酸辣湯味道很美味。（記者張宏／攝影）
餐廳室內空間寬敞明亮。（記者張宏／攝影）
餐廳室內空間寬敞明亮。（記者張宏／攝影）
餐廳吧台區域。（記者張宏／攝影）
餐廳吧台區域。（記者張宏／攝影）
新店設計靈感來自中國傳統亭閣建築。（記者張宏／攝影）
新店設計靈感來自中國傳統亭閣建築。（記者張宏／攝影）
餐廳內部裝潢很有中式特色。（記者張宏／攝影）
餐廳內部裝潢很有中式特色。（記者張宏／攝影）
美食家林慧懿（中）和友人與迪士尼鼎泰豐老闆Frank楊（左）合影。（記者張宏／攝...
美食家林慧懿（中）和友人與迪士尼鼎泰豐老闆Frank楊（左）合影。（記者張宏／攝影）
餐廳佔地7500平方英尺。（記者張宏／攝影）
餐廳佔地7500平方英尺。（記者張宏／攝影）
新店設計靈感來自中國傳統亭閣建築。（記者張宏／攝影）
新店設計靈感來自中國傳統亭閣建築。（記者張宏／攝影）
鼎泰豐招牌小籠包。（記者張宏／攝影）
鼎泰豐招牌小籠包。（記者張宏／攝影）
鼎泰豐招牌式透明廚房。（記者張宏／攝影）
鼎泰豐招牌式透明廚房。（記者張宏／攝影）

迪士尼 華人 亞裔

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