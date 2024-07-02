因搶道動怒互罵 南加司機持刀捅人

持刀男子刺向另一名司機。（ABC新聞）

南加 內陸城市安大略（Ontario）近日發生了一起路怒事件，兩名司機因為搶道發生衝突，隨後對抗迅速升級，一人甚至拿刀捅向另一人，之後行兇男子被警察逮捕。

該事件發生在6月29日（周六）下午2點左右，地點靠近霍爾特大道（Holt Boulevard ）和山區大道（Mountain Avenue）。警方稱，根據路口一商家的監視器畫面顯示，一輛白色SUV 駛入停車場，司機下車後開始對街對面一輛銀色SUV的司機做手勢並大喊大叫。這時，銀色SUV的司機等待交通暢通，然後徑直駛入停車場，停在白色SUV旁。銀色車輛司機下車，走到白色SUV前試圖揮拳打人，這樣情況發生了至少兩次。

最終，銀色SUV司機回到車內並試圖離開現場。就在這時，白色SUV內的一名女子下車，想用手機錄影。銀色SUV司機迅速離開，但是，白色SUV司機開始尾隨他。根據另一商家監控畫面顯示，白色SUV司機隨後下了車。

這時，那輛銀色SUV的司機在街道中間非法掉頭，似乎想要擺脫那輛白色SUV。這時雙方衝突開始升級，根據一名路人拍下的畫面，銀色SUV司機駕駛車輛撞向白色SUV。身穿白色T恤和白褲子的白色SUV司機隨後進行了報復。有人看到他右手拿著一把刀，突然走到那輛銀色SUV的司機面前，刺了他幾刀。

持刀男子逃離現場，但隨後被警方逮捕。據安大略警察局證實，根據路人提供的手機影片和其他監視器影片逮捕了持刀男子。

記錄這起暴力事件的目擊者接受採訪時表示，事件發生時他就在兩輛車後面，白色轎車的司機在一名女子的陪同下，掏出一把刀，反覆刺傷司機的手臂。雙方司機還透過打開的車窗互相大喊大叫，將水潑向對方。