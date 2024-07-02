黑熊長住工業園樹上 漁獵局擬麻醉抓走

示意圖，野熊進入社區尋覓食水。（本報檔案照片）

今年6月開始在聖費南度谷查伍斯（Chatsworth）工業園區一棵樹上棲息的一頭黑熊，似乎已知道當局決定用麻醉飛鏢將其逮捕，正在躲避和轉移中，野生動物專家呼籲附近居民和過往行人要小心。

據加州 漁獵局（Department of Fish and Wildlife）發言人Tim Daly介紹，這隻黑熊很長時間住在查伍斯一個工業園區的一棵樹上，離地面15至20英尺，對它來說這個距離足夠安全。但因該地區人口稠密，所以漁獵局1日決定將用帶有麻醉藥物的飛鏢將其逮捕，送往安全地區。

Daly說，他們與當地的攀岩館合作，在樹的底部放置墊子，避免黑熊受傷。但黑熊似乎正在與專家們捉迷藏，躲了起來，直到2日仍未落網。

野生動物專家表示，這是一隻三至五歲的雌性黑熊，今年5月下旬曾在克萊蒙特地區（Claremont）首次被捕獲，放回遠離社區的大山後，但的行蹤最近幾個月開始出現在馬里布（Malibu），最後到達目前位於118高速公路以南的棲息地。這頭黑熊似乎喜歡人多的地方，樹上對面是一棟人員密集的公寓大樓。

專家表示，這頭黑熊幾乎穿越了整個洛杉磯 縣，顯然不止一條高速公路，可以想像成功跨越了很多障礙物，非常了不起。野生動物通常都比較怕人，但這頭黑熊選擇在人口密集地區旅行和居住，很不尋常。

黑熊在重重障礙中躲過了專家們設置的陷阱，2日依然沒有落網。Daly說，漁獵局的目標是將這隻熊重新安置在當地山脈足夠深的地方，避免再去城裡尋找食物和水。