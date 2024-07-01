我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第一夫人吉兒上Vogue封面 強調挺拜登「繼續戰鬥」

你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招

迪士尼樂園變噩夢 約20名遊客烈日下被困過山車

橙縣訊
加州迪士尼冒險樂園的一過山車近日出現故障，約二十幾人被困設施上。（示意圖取自Pexels.com）
加州迪士尼冒險樂園的一過山車近日出現故障，約二十幾人被困設施上。（示意圖取自Pexels.com）

在「全世界最快樂的地方」迪士尼樂園也可能碰上噩夢中的場景。6月30日，位於橙縣安那罕（Anaheim）的加州迪士尼冒險樂園（Disney California Adventure Park）內一輛過山車出現故障，約20名遊客被困設施上，在烈日下等待一個多小時後才獲得救援。

橙縣公報（Orange County Register）報導，事件發生在30日下午1時30分左右，發生故障的設施位於皮克斯碼頭超人公園附近的Incredicoaster過山車，該過山車在運行過程中發生故障，約20名遊客被困在離地面約120呎的高空之中。隨後，迪士尼員工迅速反應進行救援，疏散了乘客們，被困約一個多小時後，遊客們才被護送至安全地帶。事發當時安那罕的氣溫高達80多度，讓懸在空中的時間變得難熬，好在被困乘客及時獲得了遮陽傘，幫助他們在等待救援時保持涼爽。

根據迪士尼樂園的應用程式，Incredicoaster過山車在發生故障後于當晚7時暫時關閉。

一名在6月29日遊覽過迪士尼冒險樂園的遊客克蘭登 (Vince Crandon) 在接受KNBC4採訪時表示，Incredicoaster過山車在6月29日也曾因故障而被暫停過。

一名網友在社媒Youtube評論表示，他當時在事發現場目擊迪士尼員工援救客人，據他所知，那是該過山車在當天第二次發生故障。該網友表示，「即使該過山車在整修後重新開放，我也絕對不會參加」。

迪士尼官方沒有評論該遊樂設施為何會出現故障，也沒有評論他們是否會關閉Incredicoaster過山車進行檢查。根據報導，該過山車在今年三月因季節性整修剛剛關閉了近一周。

該過山車存在的安全隱患讓不少熱衷遊樂園的遊客感到擔心，一位熱愛迪士尼的華人表示，近期迪士尼的很多表演已經被削減，在園內的娛樂選擇逐漸變少，現在又發生安全問題，讓她對未來去迪士尼的計畫感到不確定。

迪士尼 橙縣 加州

上一則

洛城打擊銅線盜竊下血本 舉報獎金可達5000元

延伸閱讀

橙縣華人商會基金會 21.5萬元獎學金支助華生

橙縣華人商會基金會 21.5萬元獎學金支助華生
迪士尼房客行李失蹤 竟是因為「太相信魔法」

迪士尼房客行李失蹤 竟是因為「太相信魔法」
迪士尼飯店急找失蹤行李 最後發現房客「太相信魔法了」

迪士尼飯店急找失蹤行李 最後發現房客「太相信魔法了」
「腦筋急轉彎2」連2周末票房破億 動畫片新紀錄

「腦筋急轉彎2」連2周末票房破億 動畫片新紀錄
「腦筋急轉彎2」連2周末票房破億 已超越「沙丘2」

「腦筋急轉彎2」連2周末票房破億 已超越「沙丘2」
「腦筋急轉彎2」首映周末吸金1.5億 票房登冠

「腦筋急轉彎2」首映周末吸金1.5億 票房登冠

熱門新聞

加州報告全美首例罕見性傳染感染——鬚毛癬菌基因 VII 型（TMVII）病例，感染後身上會出現疼痛、持續性病變和嚴重發炎。（加州公共衛生廳）

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

2024-06-24 18:57
徐克勞蒂亞小屋傢俱幾乎都來自好市多，本身也在IG設立好市多克勞蒂亞」（Costco Claudia）粉絲頁。（Costco Claudia IG）

不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7千

2024-06-30 20:57
紅線是聖安德列斯斷層(San Andreas Fault)，黑色箭頭是兩大坂塊移動的方向。 (取自geology.com)

加州地牛又翻身 大地震會不會來？震央位置是災情關鍵

2024-06-25 00:26
中華航空（China Airlines）即日推出夏季優惠促銷，折扣12%到20%不等。（取自華航官網）

華航夏日優惠 洛杉磯往返台北最低票價747元

2024-06-29 02:19
長者詐騙頻傳，加州參議員推動修正案。（本報系資料照片）

洛81歲婦被騙7度匯出所有積蓄 銀行未阻止

2024-06-27 00:21
少用免洗餐具，減少將塑膠微粒吃下肚。(Unsplash / Volodymyr Hryshchenko)

若不防 10途徑塑膠微粒輕易溜進體內

2024-06-26 22:37

超人氣

更多 >
3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜

3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜
羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝
不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7千

不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7千
前白宮攝影踢爆府內早知拜登「不適任」質疑第一夫人隱瞞健康狀況

前白宮攝影踢爆府內早知拜登「不適任」質疑第一夫人隱瞞健康狀況
紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 與警扭打被擊斃 警公布錄影

紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 與警扭打被擊斃 警公布錄影