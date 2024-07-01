迪士尼樂園變噩夢 約20名遊客烈日下被困過山車

加州迪士尼冒險樂園的一過山車近日出現故障，約二十幾人被困設施上。（示意圖取自Pexels.com）

在「全世界最快樂的地方」迪士尼 樂園也可能碰上噩夢中的場景。6月30日，位於橙縣 安那罕（Anaheim）的加州 迪士尼冒險樂園（Disney California Adventure Park）內一輛過山車出現故障，約20名遊客被困設施上，在烈日下等待一個多小時後才獲得救援。

橙縣公報（Orange County Register）報導，事件發生在30日下午1時30分左右，發生故障的設施位於皮克斯碼頭超人公園附近的Incredicoaster過山車，該過山車在運行過程中發生故障，約20名遊客被困在離地面約120呎的高空之中。隨後，迪士尼員工迅速反應進行救援，疏散了乘客們，被困約一個多小時後，遊客們才被護送至安全地帶。事發當時安那罕的氣溫高達80多度，讓懸在空中的時間變得難熬，好在被困乘客及時獲得了遮陽傘，幫助他們在等待救援時保持涼爽。

根據迪士尼樂園的應用程式，Incredicoaster過山車在發生故障後于當晚7時暫時關閉。

一名在6月29日遊覽過迪士尼冒險樂園的遊客克蘭登 (Vince Crandon) 在接受KNBC4採訪時表示，Incredicoaster過山車在6月29日也曾因故障而被暫停過。

一名網友在社媒Youtube評論表示，他當時在事發現場目擊迪士尼員工援救客人，據他所知，那是該過山車在當天第二次發生故障。該網友表示，「即使該過山車在整修後重新開放，我也絕對不會參加」。

迪士尼官方沒有評論該遊樂設施為何會出現故障，也沒有評論他們是否會關閉Incredicoaster過山車進行檢查。根據報導，該過山車在今年三月因季節性整修剛剛關閉了近一周。

該過山車存在的安全隱患讓不少熱衷遊樂園的遊客感到擔心，一位熱愛迪士尼的華人表示，近期迪士尼的很多表演已經被削減，在園內的娛樂選擇逐漸變少，現在又發生安全問題，讓她對未來去迪士尼的計畫感到不確定。