不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7千

徐克勞蒂亞小屋傢俱幾乎都來自好市多，本身也在IG設立好市多克勞蒂亞」（Costco Claudia）粉絲頁。（Costco Claudia IG）

NBC 4電視台報導，來自灣區33歲亞裔 女子徐克勞蒂亞（Claudia Chee，譯音），32歲離開與父母同住的家，租下一間556平方呎無隔間Studio，每月支付2146元。本身是好市多 （Costco ）超級粉絲的她，新家幾乎所有家具也全部來自好市多。

目前擔任鋼琴教師的徐小姐表示，她存了40萬元，本可靈活跨出這一步，但不確定的收入來源、旅行慾望阻礙著她，直到2023年11月，她來到朋友東灣佛利蒙（Fremont）的公寓。因緣際會下，今年4月搬進同一棟公寓大樓。

這棟建築距離徐的父母家附近教鋼琴的音樂教室僅十分鐘路程，距離當地好市多不到十分鐘車程，對她而言相當方便。「總而言之，我花了超過5000元，用好市多產品裝潢我的小屋。」

徐克勞蒂亞說，好市多對她而言不僅是商店，而是讓她有歸屬感的地方，她甚至在IG設立「好市多克勞蒂亞」（Costco Claudia）粉絲頁，發布她在好市多展示各式女裝、物品影片等，目前有19萬1000名追隨者。她每月從該粉絲頁賺取約7000元，從教鋼琴的工作賺取5000元，每月花費大約102元在水電費用。

多年來，徐在好市多特價品收集大量物品，包括眼鏡、盤子、過濾器與大量零食。新屋廚房內的咖啡機和車庫的工作桌，也來自好市多。教學一整天後，她會待在舒適的客廳，用多肉植物讓空間多了綠意色彩。

浴室的佈置元素也來自好市多，包括毛巾、淋浴窗簾、地墊。「真正超值的是香水」她說，通常在其他商店售價200元，但好市多有時只賣69.99元。

臥房內則是250元的床架搭配500元好市多床墊。當Kirkland Signature 680絲綢床單組打折時，她買了兩套。她說，儘管目前居住空間很小，但這是與他人分享給她帶來了機會，她在這裡創造了一片綠洲。