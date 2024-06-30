蒙市重大車禍3死者未係安全帶 華人回顧驚險一幕

發生車禍的車輛撞上了一戶人家門口的三輛車。（KTLA電視台）

蒙特利公園市 28日凌晨約12時34分，在East Grares Ave 100號街區（近Cecil Street）發生了一起重大車禍，造成三死兩傷。目前肇事者因涉嫌三項嚴重車輛過失殺人罪被逮捕，根據警方描述，肇事者和三名死者之間相互認識，且車禍發生時，三名死者疑似並未系安全帶。

蒙市居民、28歲的佩雷斯(Desiree Perez) 因涉嫌酒駕重罪、危害兒童罪和三項嚴重車輛過失殺人罪被捕。根據監獄 記錄，她目前被關押在監獄中，保釋金為50萬元，定於7月1日在阿罕布拉高等法院出庭。

蒙市警察局長Scott Wiese表示，肇事者駕駛的吉普車當時正向西向Garfield Avenue行駛，司機撞上了路邊一棵樹、一堵牆和一戶人家前面的三輛車。一名乘客被彈出車外並落到屋頂上，車禍造成三人死亡。警員Bill Cuevas表示，佩雷斯和她的女兒都係了安全帶，但據信死亡的三人並未佩戴安全設備。佩雷斯和女兒當時因輕傷被送往洛杉磯 縣醫院。Cuevas補充，女孩被送往醫院只是為了觀察。

根據警方描述，其中一名死者是佩雷斯的兄弟，但警方沒有透露任何死者的具體身分，只知道他們是兩男一女。Cuevas說，吉普車裡的五人都互相認識，當時他們正驅車離開家去某個地方。洛杉磯縣法醫辦公室29日確認，其中一名死者為34歲的Alexander Cota Jr.。

目前尚不清楚吉普車在事故發生前行駛的速度有多快。家門口停放的三輛車被連撞的屋主、華裔居民林先生（Felix Lam）在接受媒體採訪時，回憶了車禍發生時的驚險畫面：當時他正在自己的房間裡準備睡覺，突然聽到撞擊聲，「我看到車頭燈照到了我們家，這輛車擊碎我車子的擋風玻璃，落在我姐姐的車上，並毀壞了我父親的車。」根據林先生家中的監控畫面，肇事車輛在接近他們家時已經側向滾動，車輛最終降落在擋土牆上，瞬間火光四射，擋土牆上起到了坡道的作用。車子從牆上彈射下來，然後撞到了他們的車。

林先生補充，當時他的窗戶開著，煙霧、灰塵和碎片進入了裡面。他們院子裡的一棵樹也被撞倒了。他立刻報警，所幸家中無人受傷。