南加內陸野火再起 延燒近300畝已控制60%

消防飛機火場滅火。（消防局提供）

南加 內陸河濱縣周末燃起野火，截至目前已經蔓延近300畝。當地消防局30日發布最新消息，經過消防員奮力撲救，目前野火已控制60%，尚無人員傷亡及財產損失消息。野火原因在調查中。

據報導，這起野火命名Round Fire，於29日（周六）午後在莫瑞諾谷（Moreno Valley）以東名為Badlands的丘陵地帶燃起，由於當地植被茂密，火勢迅速蔓延。至當日午後約四時，野火已經蔓延到近300畝，火場主要集中在當地60號公路南側。消防局表示，野火在午後2時左右僅控制了5%，到傍晚約6時19分控制區域提升至25%。這起野火由於地點較偏僻，警方未發布撤離警告，也無房屋受到威脅。尚無人員受傷及財產損失報告。

根據加州 消防廳（Cal Fire）消息，參與滅火的有超過250名消防員、四架直升機、30輛消防車、四輛推土機以及五輛補給水車。發言人羅辛表示，進入周末假期，提醒所有居民保持警惕。他指出，在河濱縣燃放煙火屬非法行為，考慮到目前的易燃火災天氣條件，引發火災且快速蔓延的風險非常高。

Round Fire野火與本月早些時候發生的燃燒900畝的Lisa Fire在同一區域。根據加州消防廳說法，Lisa fire發生後，由於火場處在比較偏遠和崎嶇的地點，地面撲救人員難以接近火焰，因此派遣了數架消防飛機支持，使得火勢得以短時間控制。