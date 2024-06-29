槍暴預防月總結蒙市舉行 痛定思痛管控槍枝

洛杉磯華埠服務中心、洛杉磯縣公共衛生局暴力預防團隊及聯邦眾議員趙美心（左一）辦公室29日共同舉辦槍枝暴力預防研討會。（記者楊青/攝影）

洛杉磯 華埠服務中心、洛杉磯縣公共衛生局暴力預防團隊（Los Angeles County Office of Violence Prevention, OVP）及聯邦眾議員趙美心辦公室29日共同舉辦槍枝暴力預防研討會，以專題演講、槍枝暴力受害親屬見證、民眾問答以及現場諮詢等多種活動方式，為2024年全國槍枝暴力防範意識月（National Gun Violence Awareness Day and Month）畫上句號。與會專家特別指出，洛杉磯縣近年的槍枝他殺死亡率升高，形勢嚴峻。

以華人為主的百餘民眾當天上午在蒙特利公園蘭利老人中心全程參與。趙美心表示，多方聯合舉辦此次活動，主要目的是保障社區安全。她表示，2023年新年除夕發生在蒙市的大規模槍擊案件，雖然已過去一年半，但很多民眾依然記憶猶新，槍擊案奪去了11條生命，但事實上這樣的悲劇並非完全不能防範。試想如果槍手的生活中能夠有人提起發現他的精神和心理狀況異常並給與幫助，而且引起大家的注意，包括暫時收繳他的槍枝，情況就可能不一樣。

趙美心表示，提高公眾對槍枝暴力和犯罪的防範非常重要，也希望民眾在提高防範意識的同時，對美國槍枝管理的法律法規更加瞭解，不要蒙市的悲劇重演。

洛縣 公衛局暴力預防社區專員Mia Porter表示，根據美國公衛部槍枝暴力犯罪統計，全美高達54%的成年人表示自己或家人曾遭遇與槍枝相關的事件，包括親身經歷槍枝暴力或親眼目睹槍枝暴力，曾受槍枝威脅或傷害，以及周邊人士曾因槍枝暴力被傷害或殘殺、自殺。她說，在美國，槍枝就像流行病一樣致命。2019年至2021年，全美的槍枝事件死亡率驟升23%，加州 暴漲25%，洛杉磯縣更是暴增46%。

當天活動的主辦單位同時公佈了洛縣近年的槍枝暴力數據。根據洛縣公共衛生局數據，2022年，全美與槍枝有關的死亡中，56%是使用槍枝自殺，41%是他殺；加州48%的槍枝死亡是自殺，48%是他殺；洛縣的情況尤其令人矚目，高達60%的槍枝死亡是他殺，37%是自殺。2022年，洛杉磯縣共發生與槍枝有關的凶殺案500起，與槍枝相關的攻擊住院626人次，損失97億元；開槍自殺313人，19人使用槍枝自殺未遂，各種損失42億元。

洛縣公共衛生局健康教育專員Patricia Hernandez表示，加州和洛縣的槍枝暴力和犯罪駭人聽聞，但並非束手無策，事實上每個人都可以發揮作用，共同創造一個沒有槍枝暴力的世界。比如洛縣近年成立了地區性預防暴力聯盟，洛縣暴力預防辦公室與30多個社區和合作夥伴協作，同時通過社群建立公共資訊平台，宣導預防，心理教育，創傷治療等多管齊下，建立和諧人際和社區關係，消除槍枝暴力和犯罪隱患。

與此同時，加州和洛縣也倡導全面的槍枝安全法規教育，包括宣導聯邦禁止攻擊性武器和大容量彈匣教育；與法院、社區、宗教組織和執法部門合作，提高對槍暴限制令的認識和使用；目前已在洛縣五個學區展開試點，全面提高K-12學生的槍枝暴力防範教育。