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State Farm擬漲房屋保費 增幅30%或以上

洛杉磯訊
State Farm向加州保險廳提交申請，要求上調住宅保險費率。（State Farm影響力報告）
State Farm向加州保險廳提交申請，要求上調住宅保險費率。（State Farm影響力報告）

State Farm於27日提出了有史以來最大幅度的住宅保險費率上調請求。此舉將進一步加劇加州保險危機，也引發了對該公司財務狀況的擔憂。

State Farm向加州保險廳提交申請，計劃提高房主、康斗業主和租戶的保險費率，漲幅分別為30%、 36%及52%。加州保險廳長萊拉（Ricardo Lara）表示，這可能會影響數百萬加州消費者以及住宅財產保險市場的完整性。他的部門將利用所有的資源來調查State Farm的財務狀況，包括在必要時舉行費率聽證會。

State Farm發言人表示，費率變更是由於成本和風險的增加所驅動，費率申請在加州保險廳批准之前並非最終決定。他們將繼續尋找保持競爭性費率和幫助客戶管理風險的方法。客戶若有問題，可與當地的State Farm代理聯繫。

這一潛在費率上調是在該公司於三月份宣布不再續簽加州的7.2萬份保單之後提出的。去年，該公司宣布停止接受加州所有商業和個人財產的新保險申請。此後，其他公司如Allstate也採取了類似的舉措。

各界對此消息表示關注，尤其是在加州保險市場本已十分脆弱的情況下，這一上調可能進一步打擊消費者的信心。保險專家表示，保費上漲將給家庭帶來更大的經濟壓力，尤其是在當前通貨膨脹和經濟不確定性增加的大背景下。

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