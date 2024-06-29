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首場電視辯論拜登大挫敗 六屆美國總統顧問點評

洛杉磯訊
美國亞裔共和黨元老、六屆美國總統顧問吳黎耀華在雷根總統圖書館畫像前留影。（作者提供）
美國亞裔共和黨元老、六屆美國總統顧問吳黎耀華在雷根總統圖書館畫像前留影。（作者提供）

6月27日舉行的2024大選首場電視辯論，吸引了全美華人高度關注。洛杉磯社區大學學區首位亞裔教委、六屆美國總統顧問吳黎耀華（Julia Wu）投書本報，發表了她的觀後感。

吳黎耀華指出，此次電視辯論是拜登大挫敗，他神智不清，語無倫次，暴露無遺，連平時為他掩蓋的左傾媒體CNN 和紐約時報（NY Times）都紛紛表示拜登已不宜競選連任。唯一讚賞他的是第一夫人吉爾，說拜登答對了每一問题，而拜登在一邊儍笑，像是一个小時學生被老師誇獎。反觀川普，他的表現自然鎮定，完全平常心態，應付裕如，態度謙和，不卑不亢。聽眾有目共賭，不需贅述。

川普時代，世界和平，經濟穩定，物價低亷，邊防安全，無後顧之憂。而拜登執政四年，內憂外患，援烏戰俄，邊境危機，非法移民入侵，危害國人，通澎史無前例，搶劫犯罪猛升，遊民滿地，有如第三世界。

美國總統是世界領袖，三軍統帥，民主黨支持神智不清，無認知能力的總統來治國，置國家人民安危而不顧，太不負責任了。拜登在白宮等於一𠆤傀儡，幕後究竟是誰在操縱執政大權。民主黨应懸岩勒馬，以美國人民利益為重，推出合適的總統候選人。

拜登 民主黨 川普

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