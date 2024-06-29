運動引領健康 聖谷自閉症少年學打球

幾十個自閉症或特殊青少年在專業教練指導下打壁球和乒乓球揮灑汗水。（記者張宏／攝影）

富蘭克林基金會聯合洛杉磯 青少年壁球俱樂部，在南巴沙迪那（South Pasadena）為自閉症兒童和特殊問題青少年提供鍛煉機會，幾十個青少年在專業教練指導下打壁球和乒乓球揮灑汗水，度過快樂的一天。

自閉症孩子們和其他特殊兒童在球場上打球，洋溢著歡聲笑語。基金會創辦人赫景秀表示，基金會以往舉辦的活動以音樂會和藝術展覽等靜態活動為主，展示特殊孩子的才華。但是體育鍛煉對這些青少年必不可少，因為讓他們融入社會基礎是提高身體素質，而體育運動在塑造身體、心智和性格方面起著關鍵作用。身體健康有助於促進心智健康，未來基金會還計畫成立乒乓球和籃球等體育類俱樂部，其口號是運動引領健康。

基金會服務對象也在不斷擴展，基金會董事會成員中山葵表示，現場不僅有自閉症兒童，也有唐氏、智力發展障礙和發育遲緩的特殊兒童，所有智力方面的特殊兒童都需要關注。運動能促進健康，這次活動邀請到國家級壁球和乒乓球教練指導，現場也有普通青少年參與，希望通過舉辦這樣的活動能為孩子們創造融入社區的機會，同時也讓社區更加接納和了解這些孩子。基金會未來還會組織孩子去水上公園，目前有80多個孩子報名。

洛杉磯青少年壁球俱樂部創辦人陳德珂表示，俱樂部能和基金會的孩子們一起參加這個活動很有意義，讓孩子之間增進了解和交流。洛杉磯壁球協會主席Aria Fazelimanesh親自到場指導，他很有耐心教自閉症孩子和特殊兒童打壁球，俱樂部的孩子們也幫忙指導，看著孩子們興致勃勃的運動場面非常感人。