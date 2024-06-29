運動引領健康 聖谷自閉症少年學打球
富蘭克林基金會聯合洛杉磯青少年壁球俱樂部，在南巴沙迪那（South Pasadena）為自閉症兒童和特殊問題青少年提供鍛煉機會，幾十個青少年在專業教練指導下打壁球和乒乓球揮灑汗水，度過快樂的一天。
自閉症孩子們和其他特殊兒童在球場上打球，洋溢著歡聲笑語。基金會創辦人赫景秀表示，基金會以往舉辦的活動以音樂會和藝術展覽等靜態活動為主，展示特殊孩子的才華。但是體育鍛煉對這些青少年必不可少，因為讓他們融入社會基礎是提高身體素質，而體育運動在塑造身體、心智和性格方面起著關鍵作用。身體健康有助於促進心智健康，未來基金會還計畫成立乒乓球和籃球等體育類俱樂部，其口號是運動引領健康。
基金會服務對象也在不斷擴展，基金會董事會成員中山葵表示，現場不僅有自閉症兒童，也有唐氏、智力發展障礙和發育遲緩的特殊兒童，所有智力方面的特殊兒童都需要關注。運動能促進健康，這次活動邀請到國家級壁球和乒乓球教練指導，現場也有普通青少年參與，希望通過舉辦這樣的活動能為孩子們創造融入社區的機會，同時也讓社區更加接納和了解這些孩子。基金會未來還會組織孩子去水上公園，目前有80多個孩子報名。
洛杉磯青少年壁球俱樂部創辦人陳德珂表示，俱樂部能和基金會的孩子們一起參加這個活動很有意義，讓孩子之間增進了解和交流。洛杉磯壁球協會主席Aria Fazelimanesh親自到場指導，他很有耐心教自閉症孩子和特殊兒童打壁球，俱樂部的孩子們也幫忙指導，看著孩子們興致勃勃的運動場面非常感人。
現場還請來前乒乓球國手嚴歌跟大家練球，孩子們都很珍惜這次和國手對戰的機會。
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