AYC新屆理事會就職 服務低收入新移民貢獻多

AYC新一屆理事會就職儀式，加州眾議員方樹強（後排右二）與參議員魯比歐（前排中）等全體大合影。（記者沈瑋/攝影）

亞裔青少年中心（Asian Youth Center，簡稱AYC）於27日晚在聖蓋博 市的Grapevine Arbor舉辦2024-25年理事會就職典禮暨家鄉美食活動。

加州眾議員方樹強（Mike Fong）主持了宣誓儀式。他表示，祝賀AYC及其理事會和工作人員創造了一個成功且有影響力的一年。AYC是聖蓋博谷最重要的非營利組織之一，每月為500多個低收入 和移民家庭 提供免費餐食，迄今已提供超過26萬份。此外，AYC還提供許多教育、工作和生活上的服務項目。他非常高興在2022年為AYC爭取到150萬美元的州府資金，用於改善基礎設施。

AYC理事董事長Bryan Chau表示，感謝方樹強議員專程從沙加緬度趕來主持就職宣誓儀式，同時也感謝現任理事會成員、工作人員以及整個社區。過去五年，AYC的收入幾乎增長了三倍，這都要歸功於大家的出色工作，以及社區成員、贊助商的鼎力支持。

AYC執行長傅美雪（Michelle Freridge）表示，AYC成立35年來，一直致力為低收入者、新移民及面臨風險的青少年提供服務。今晚的活動亦是為了籌措資金，預計籌得約3至3.5萬美元，繼續推進心理健康教育和老年人服務。此次AYC迎來五位新理事，期待與他們一起和社區繼續合作。

特邀嘉賓、獲獎華裔作家陳國材（Curtis Chin）亦在活動上朗讀了他的新書《我在中餐館學到的一切》（Everything I Learned, I Learned in a Chinese Restaurant: A Memoir）節選。他講述了自己在底特律的父母開的中餐館裡成長，如何走上了寫作之路，以及陳果仁（Vincent Chin）遇害事件對他本人、他的家族、當地華裔及亞裔群體的深遠影響。

多位民選官員出席了活動，包括加州參議員魯比歐（Susan Rubio）、聖蓋博市議員丁言愉（Tony Ding）、鑽石吧（Diamond Bar）市議員周柏華（Andrew Chou）、亞凱迪亞市議員王愛琳（Eileen Wang）等。國會議員趙美心（Judy Chu）及洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）亦派代表出席。