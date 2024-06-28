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台美人看總統辯論 亞裔對拜登失望但未必轉向川普

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
吳兆峯指出，亞裔選民的投票取向或許不會左右大選結果，亞裔選民普遍對拜登感到失望，但未必會轉向川普，投票意願可能偏低。（吳兆峯提供）
吳兆峯指出，亞裔選民的投票取向或許不會左右大選結果，亞裔選民普遍對拜登感到失望，但未必會轉向川普，投票意願可能偏低。（吳兆峯提供）

美國總統大選首場辯論6月27日（周四）登場，現任總統拜登（Joe Biden）與前總統川普（Donald Trump）就墮胎、移民、經濟、外交等議題正面交鋒。僑務顧問暨台美人社群僑領吳兆峯觀察到，美國社會對亞裔的重視程度已從漠視轉為好奇，但尚未真正受到重視。兩黨候選人對亞裔選民的政策著墨有限。他最關切下任總統能否重視亞裔文化、正視逆向歧視，並深入了解各族裔的差異化需求，期盼亞裔在政壇的代表性能獲提升。

吳兆峯指出，亞裔選民的投票取向或許不會左右大選結果，但其競選資金募集潛力不容小覷。他觀察到，亞裔選民普遍對拜登感到失望，但未必會轉向川普，投票意願可能偏低。

支持那一位總統候選人，吳兆峯表示，婦女墮胎權議題不會影響他的支持傾向，但他會關注候選人對女性自主權利的重視程度。他認為，僅依靠對「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」（Dobbs v. Jackson Women's Health Organization）的立場來評估候選人保障婦女權益的能力，有失偏頗。

談到候選人涉及司法案件，吳兆峯指出，「戴罪之身」的川普需說服選民其動機與國家利益一致，否則恐影響執政心態。至於拜登之子的犯行，他認為不應影響外界評價拜登，但仍可能成為反對者的攻擊點。

對於外界質疑拜登的身體和精神狀態是否能勝任未來四年總統職務，吳兆峯坦言，從辯論中可看出拜登總統的確精神狀況欠佳，但他強調，無論誰當選，美國的國策及重大政策實行並非完全取決於總統個人，幕僚團隊亦肩負重任。拜登雖然狀況不佳，但其團隊能夠分憂解勞，不容忽視。

針對有人認為川普缺乏總統該有的道德操守、對法治的承諾，吳兆峯則認為，這些指控有些源於政敵的攻擊和肆意渲染，再加上川普直率的個性，導致外界對他形成負面印象。他呼籲大眾應排除成見，以客觀角度審視川普的行為。

談到兩人在辯論中的表現，吳兆峯指出，作為首場辯論，外界對兩位候選人的能力評估早有定見，不會因這場辯論而有所改變。不過他提醒，拜登在辯論中的表現可能會讓部分中間偏左的選民轉而棄權。

拜登 亞裔 川普

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