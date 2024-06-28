台美婦女看辯論：重視生命價值 把握大政方針

僑務顧問李敏華。（受訪人提供）

美國總統大選首場辯論6月27日（周四）登場，現任總統拜登 與前總統川普 就墮胎 、移民、經濟、外交等議題正面交鋒，台美婦女觀看後傾向尊重生命，振興經濟。

僑務諮詢委員楊琬柔表示，她不認為墮胎是婦女的權利，無人有權剝奪另一條生命。她指出，Roe v. Wade判決早應被推翻，這個判決導致上千萬無辜的嬰兒被濫殺，尤其是少數族裔的孩子。墮胎和其他健康議題一樣，包括保險，應由各州依其經濟能力提供醫療保險補助，而非聯邦法律管轄。楊琬柔強調，女性應該自主決定避孕措施，而不是將墮胎當作避孕選項。

僑務顧問李敏華認為，墮胎議題應更尊重母體和胎兒的權利，從人道角度來看，九個月大的胎兒事實上已經是個完整的生命，不應由法令決定，而應尊重母親的意願和生命的價值。李敏華強調，這個議題應繼續深入討論，制定合理的政策。

對於兩位候選人的辯論，楊琬柔對拜登的表現提出質疑，認為他在辯論中經常語無倫次，精神狀態不佳，無法勝任總統重責。她認為川普的道德操守問題是政治案件，他被判有罪完全是政治迫害，選民應選擇最有能力領導國家的人，而非聖人。她表示，辯論中的表現不會影響她對兩人能力的評估，川普表現穩定，有可能改變選民觀感。

李敏華則對昨晚的辯論感到失望，認為這種場合應該讓候選人清楚表達現狀和未來計劃，而不是人身攻擊。她指出，拜登年齡較大，需要展現出持續的精力和活力，而川普應該強調如何實現他的政策主張。她認為辯論中的混亂影響了美國的聲譽，總統應該著重於外交政策、經濟、通膨等重大議題，而不是個人問題。

在經濟政策方面，楊琬柔表示，她最關心經濟、貿易關稅、邊境安全和國際社會，川普在這些議題上的表現優於拜登。她認為川普的政策對亞太裔更有利，而兩位候選人都沒有特別針對亞太裔利益。李敏華則認為，華人應該支持有施政能力的候選人，以制定有利於亞太裔的政策。

至於候選人司法爭議，楊琬柔認為，川普的案件是政治報復，從來沒有任何一間公司被同樣的法律審查或判決過。川普的商業行為在全美和銀行借貸都是一樣，並相信此案的判決會在上訴二審中被推翻。對於拜登兒子的判決，楊琬柔表示這不會影響拜登的形象，因為他給人的印象並不是一個會教育小孩的父親，而川普的每個孩子都事業有成，努力打拼。

李敏華則認為，無論是川普的政治案件還是拜登兒子的判決，都應由法庭來決定，選民更應該關注重大議題。她指出，任何一個國家總統都不應該讓個人問題影響到國家的政策制定和實施，選民應該更關注外交政策、經濟、戰爭等重大議題。