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蒙市大車禍3死2傷 1人拋出車外陳屍屋頂

洛杉磯訊
消防員從屋頂上移下死者遺體（截自NBC4）
消防員從屋頂上移下死者遺體（截自NBC4）

蒙特利公園市28日凌晨約12時34分，在東嘉偉大道（East Graves Ave）100號街區（近Cecil Street）發生了一起重大車禍，三死兩傷。警察當時正在附近巡邏，聽到聲音後立即趕到現場，發現路邊有一輛側翻的SUV，車內有兩名成年人被困且當場死亡；司機在車外，正在幫助她的七歲女兒從車裡脫身，這兩人受輕傷，隨後被送往洛杉磯縣醫院。

警察得知車內共有五個人，但還有一人未見蹤影，又經過仔細搜尋，最終在附近的一棟民宅屋頂上發現了一具屍體，相信是由於衝擊太大被拋出車外後飛到屋頂。從現場留下的痕跡看，該車輛在East Graves Ave下坡時超速失去控制，飛起後先是撞上了路邊的一棵樹，然後連撞三輛停在一戶人家門口的汽車後落地。所幸街邊停車中並無人。目前車禍現場仍處於封鎖中。

經過調查，警方認定司機在事故發生時駕駛能力受損（impaired），她已因涉嫌酒駕或其他物質影響下駕駛（DUI）被拘留。此次事故由蒙市警察局交通辦公室負責調查，目擊者可致電626-307-1200提供信息。

蒙特利公園市 洛杉磯 SUV

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