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最新統計洛杉磯縣遊民微幅下降

洛杉磯訊
洛杉磯市中心街頭的遊民帳篷。（記者楊青/攝影）
洛杉磯市中心街頭的遊民帳篷。（記者楊青/攝影）

洛杉磯遊民服務管理局28日發佈最新統計報告表示，經過連續六年增加之後，2024年大洛杉磯地區遊民人數首次小幅下降。

洛杉磯遊民服務管理局（The Los Angeles Homeless Services Authority）28日公布多項由數百名志願者搜集的調查和統計數據，2023年同期錄得的洛杉磯縣遊民人數為7萬5518人，2024年為7萬5312人，2024年比2023年微幅下降0.27%；2023年錄得洛杉磯市遊民人數為4萬6260人，2024年同期為4萬5252人，本年比上年下降2.2%。

洛杉磯遊民服務管理局公佈的最新數據還包括：洛杉磯縣遊民人數有所減少，與去年相比減少5.1%，而庇護所數量增加12.7%；洛杉磯市遊民人數減少約10.7%，避難所數量增加17.7%。

LAHSA對外事務副主任Paul Rubenstein表示：隨著越來越多遊民進入避難所或其他形式的避難所，政府「對臨時住房改變遊民形態持謹慎樂觀態度」，也有信心讓更多遊民離開街道，住進永久住房。

洛杉磯市長貝斯在當天數據公佈後發表一份聲明表示，多年來，統計顯示遊民人數不斷增加，她和她的社區也感受到這一點，但她表示，洛杉磯正從遊民危機中走向新方向，多方合作，共同解決問題。

洛杉磯縣縣政委員Janice Hahn當天也發表聲明表示，多年來第一次，睡在遊民避難所床上的人數增加，街道人數減少，下一步是建造更多永久性支持性住房，有效解決大洛杉磯地區的遊民危機。

洛杉磯遊民服務管理局也指出，洛杉磯長期無家可歸的人數減少，也得益於洛杉磯縣為遊民提供的持續護理，洛縣遊民長期護理計劃涵蓋洛杉磯縣除長堤、巴沙迪那和格蘭岱爾之外的廣大地區，包括提供慢性病的治療和服務。數據表示，遊民在流浪超過一年後出現了更高比例身體問題和各種慢性病症狀，比如慢性病在遊民中比例為9.4%，而住進避難所的遊民慢性病比例下降為7.5%。

Paul Rubenstein在當天的記者會上進一步介紹，到目前為止，洛杉磯已完成遊民永久性住房超過2800個，如果按照這個速度，有信心在幾年內結束洛杉磯到處是遊民的現象。

此外，2024年的統計顯示，儘管不少遊民家庭住進了臨時住房，但遊民家庭數量增加了2.2%；與此同時，來自寄養家庭的16至24歲的遊民人數減少了16.2%，退伍軍人遊民人數減少了22.9%。

LAHSA報告稱，約22%的遊民報告患有嚴重的精神疾病，另外24% 的無家可歸者報告有物質使用障礙，兩個數字均比2023年和2022年均有所下降。

遊民 洛杉磯 長堤

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