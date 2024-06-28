總統候選人辯論墮胎權 南加華人婦女有話説

總統候選人電視辯論墮胎權，南加華人婦女有話說。(KTLA截圖)

婦女墮胎 權一直是敏感話題，涉及法律、道德、宗教和個人自由等多領域，但核心是婦女能否決定終止妊娠，以及政府可以在多大程度上干預？2024首場總統電視辯論會上，兩位候選人針鋒相對；同時，南加華人 職業婦女也各有看法和立場。

2022年6月24日，聯邦最高法院推翻了羅訴韋德案的裁決。決定讓各州可以自行決定是否以及如何限制墮胎。這一裁決引起了全美範圍強烈反應和抗議，並導致各州立法機構迅速行動制定相關法律。

美國南加州華人聯合總會前會長、企業家李社潮認為，從女性角度出發，婦女有權自己做決定，即身體、心智都正常的女性，一旦懷孕有權決定自己是否選擇墮胎，這是一個女性個人的最基本權利。

房地產、金融諮詢顧問林昆蓉也表示，美國是一個自由民主國家，所以在這裡生活都有自己選擇權利，為自己做主。而不是由哪個政黨來決定，更不能將婦女墮胎權政治化。但是，如果一名女性若確立了自己宗教信仰，應該遵循依照宗教規範要求。

心理學者石莉說，她不支持婦女墮胎。首先作為女性要能夠自律自愛，自我約束。若在男女關係上很隨意，就很容易產生惡果，造成女性及孩童身心創傷，而且無法彌補。她表示，在從事心理諮詢工作中，接觸到不少各族裔女性，有的未婚先孕，然後就後悔不已。孩子生下來後，扶養教育卻是個大問題。假如能夠先意識到這個問題嚴重性，就不會草率處理兩性關係，導致未婚先孕。另方面，家庭教育及傳承也很重要。同時學校及社會教育上也要加強兩性教育、愛的教育以及家庭幸福教育，在這些方面，美國社會做得還很不夠。

物業管理者Betty Yu表示，在維護婦女墮胎權利方面，她支持女性要結合實際情況，具體問題具體選擇。她舉例說，假如一名女性懷孕後，因為收入少撫育孩子有困難，就可以選擇墮胎。但如果年齡、收入都合適，就不要隨意墮胎。而且作為家長，在女子婚前和婚後都要能夠提供避孕、懷孕及扶養孩童、處理夫妻關係、家庭教育等方面的建議。她鼓勵女性在各個年齡段都完成應該做的事情，做好人生規劃，有益身心。這樣女性人生才能過圓滿，讓每一代人都能健康成長，社會和諧美好。