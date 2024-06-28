點評首場總統候選人辯論 南加華裔共和黨一面倒

2024首場總統候選人電視辯論，前總統川普(左)對陣現任總統川登。(美聯社)

2024總統大選首場電視辯論27日晚舉行。對於這次辯論，南加共和黨 籍與傾向共和黨立場的華裔人士認為，前總統川普 在整場辯論中的表現要好於現任總統拜登 。由於兩名候選人一位是前總統，另一位是現任總統，選民普遍對他們的政見都比較熟悉，而更看重的是臨場表現，從中可以審視出兩位候選人的身體狀況、反應敏捷程度以及是否能夠準確表達競選承諾。

前洛杉磯社區大學理事會理事吳黎耀華（Julia Wu）認為，她完整觀看了川普與拜登的首場電視辯論，明顯感到拜登一直有認知問題，突出的是健忘症，語無倫次，根本就不應該出來辯論。她相信，很多觀眾都會認為拜登的表現不佳，令人大失所望。在辯論期間拜登聲音沙啞沒有氣力，助選團隊有人說他偶感風寒，但為什麼前幾日為競選造勢還到處走，顯然不是事實。所以今天這場辯論，拜登是完全失敗的。

吳黎耀華又指出，拜登在辯論中有的說法還講錯了，比如他說到無家可歸者以及非法移民時，顯然沒有將概念說清楚或者如何安置。還有談及婦女墮胎權利議題時，斬釘截鐵地說支持墮胎案，但事實上他講錯了。拜登的態度是不知所措，有時候表情很兇悍。

反過來看川普，一直很冷靜。遇到拜登講的含含糊糊的時候，川普也是針對指出並平靜反駁，比如就通脹問題。所以整場辯論，川普表現要遠勝於拜登。

羅蘭學區華裔教委陳正治（Cary Chen）表示，由於川普是前任總統、拜登是現任總統，他對兩人的施政表現都很了解。所以電視辯論兩人現場表現和發揮就格外重要。川普紅光滿面、語言清晰，拜登說法吞吞吐吐，兩人健康上存在明顯差異。川普在辯論中的答非所問是故意的，比如在主持人的第二問題中，川普在回答第一個問題中的內容，這是他施展的辯論技巧。從中可以看出川普腦筋是蠻靈活的，彰顯他的個性。很多地方切中對手要害，比如邊境安全、經濟問題等。而反過來看拜登，聲音沙啞、語無倫次、老態畢現。

國會第38區參選人、核桃市現任市議員秦振國（Eric Ching）指出，兩人辯論中談及經濟問題時，拜登一直說是川普任上的錯所造成的。涉及解決這些問題的辦法時，說「會去做、將會去做」，似乎胸有成竹很有辦法。但看到拜登任職總統四年表現，並沒有如他所說的那樣，顯得很空洞。如果說是前任總統川普的過錯，但拜登已任總統近四年了，經濟搞成這樣的局面，那麼究竟是誰的錯呢？他認為，拜登在辯論中眼神空洞，口齒不清，表達也不犀利，但主持人似乎很照顧他。

立場傾向於共和黨的資深房地產投資人黃尹駿（Henry Huang）表示，他注意到主持人表面上很公正，但在細節上還是有偏袒拜登之處。覺得川普在辯論中有氣勢，很有風度，也沒有像四年前總統候選人電視辯論時，激動起來要與對方吵架。印象比較深的是，拜登在辯論經常出現含糊不清的情形，而且在私人問題攻擊對方時，說得倒很流利，也很強勢起來。可說到各項政策時反倒顯得軟弱了，像是自言自語。