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河濱男私藏1000磅非法煙花100個自製爆炸物

河濱訊
圖為查獲的非法煙火。（警方提供）
圖為查獲的非法煙火。（警方提供）

河濱市警方發布消息，近日在市區一居民家中查獲逾1000磅非法煙火，100個自製爆炸裝置，嫌犯面臨重罪指控。

警方在25日新聞發布會上宣布了這次查獲行動，目的是強調濫放煙火的危險性。河濱市禁止所有種類煙火，包括標示為安全且對環境無害的煙火，強調煙火爆炸可能引發火災並傷及附近居民。

警方提醒居民參加7月4日在Mt. Rubidoux和La Sierra公園舉行的免費公共煙火表演，而不是自行燃放煙火。

河濱市警察局發言人Ryan Railsback表示，警方排爆小組近日接到民眾舉報，居住在Clifton大道的居民正在私自出售非法煙火。嫌犯在網上使用加密信息發布廣告，以合法遊戲為廣告，但實際是出售非法煙火。

執法人員對非法出售煙火民宅執行搜查令，查獲了非法煙火。這些煙火雖然在一些州合法銷售，但在加州卻不合法。煙火點燃後能夠發射出色彩繽紛的爆炸性煙花。包裝箱上有名稱和設計圖案，如Hulk、Transformers和Donald in a Foul Mood，還有名為Wanted Dead or Alive的煙火組合。警方在一個箱子裡發現100個可以用一根導火線發射的迫擊炮煙火。

此外，警方還繳獲100個經過設計的爆炸物。消防局長穆瑞（Michael Moore）警告說，這些爆炸物特別危險。因沒有質量管控，導火線長短無法預知，更無法知道點燃後多久爆炸。

根據縣監獄記錄，嫌犯涉嫌持有超過100磅煙火、擁有破壞性裝置、攜帶非法槍枝、持有短槍管步槍和危害兒童等罪名拘捕。發言人說，該嫌犯在支付3萬5000元保釋金後獲釋。截至6月27日，嫌犯尚未被正式起訴，遭警方沒收的煙火將交由州消防局銷毀。

加州 監獄

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