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三市民提線索助警緝兇 橙縣府獎賞10萬元

橙縣訊
橙縣政府奬賞10萬元給三位線民，協助警方將公路槍擊命案兇手埃里茲（左）與李韋恩逮捕歸案。（橙縣檢察官辦公室）
橙縣政府奬賞10萬元給三位線民，協助警方將公路槍擊命案兇手埃里茲（左）與李韋恩逮捕歸案。（橙縣檢察官辦公室）

橙縣縣政府近日頒發10萬元獎金，嘉獎協助警方破獲槍擊命案的三位民眾。該起案件發生2021年5月21日在55號高速公路上，導致6歲亞裔男童利奧斯（Aiden Leos）在車上遭槍擊身亡，警方在三人協助下24小時內迅速逮捕兇手，其中女從犯李韋恩（Wynne Lee，譯音）是來自台灣的移民。

該獎金的一半由橙縣政委員Don Wagner提供，另一半則由前柯斯塔梅沙（Costa Mesa）市長兼縣委Katrina Foley出資，他們均從各自選區預算中撥款，懸賞盡快將兇手繩之以法。而三位提供關鍵線索的民眾分別是基思（Laura Keith）、羅德里格斯（Jesica Rodriguez）和馬丁內斯（Raul Martinez）。其中，基思提供了最多的破案資訊，將獲得70%獎金；羅德里格斯提供了重要線索，獲得20%；目擊整起槍擊過程並拍下可疑車輛照片的馬丁內斯獲得10%。

事發當天，艾登與母親正駕車上學，途中遭遇一輛白色大眾車挑釁，雙方發生口角。調查顯示，該車乘客埃里茲（Marcus Anthony Eriz）在女友李韋恩（Wynne Lee，譯音）的煽動下，掏出手槍朝艾登乘坐的車輛連開數槍，其中一發子彈擊中坐在後座的艾登，導致男童被緊急送醫後仍不治身亡。

警方後續調查發現，埃里茲和李韋恩均在高地碰撞修理店（Gerber Collision）工作，而提供線索的基思夫婦正是他們的同事。案發兩週後，羅德里格斯寫信給警方，透露埃里茲的亞裔女友駕駛白色大眾汽車，與警方通緝的嫌犯特徵吻合。基思夫婦也向警方提供埃里茲的住址、作息和車輛等詳細資訊。發現二人犯案後，為避免暴露身分，甚至改換車輛上班。而馬丁內斯則是案發時的目擊者，他拍下了兇手車輛的照片並交給警方。

最終，在民眾協助下，警方24小時內逮捕埃里茲和李韋恩。最終，埃里茲被判處40年至終身監禁，李韋恩因承認共犯並藏有非法武器，被判入獄4年，目前仍在家中監禁等待正式宣判。Don Wagner和Katrina Foley均表示，這起案件迅速偵破，展現橙縣對打擊犯罪的決心。他們非常感謝挺身而出、提供線索協助破案的熱心民眾。

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