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拜登與川普首場電視辯論 民眾今晚如何收看

洛杉磯訊
2020年9月29日，川普與拜登在克利夫蘭進行的首場總統電視辯論。（美聯社）
2020年9月29日，川普與拜登在克利夫蘭進行的首場總統電視辯論。（美聯社）

總統拜登和前總統川普將於美西時間27日（周四）下午6時舉行首場電視辯論。這是2024年大選活動的兩場辯論的第一場由CNN主辦，屆時將在CNN、CNN Headline News、流媒體平台CNN Max以及CNN網站上（www.cnn.com/videos/live）播出。

在南加州播出的媒體頻道，包括KCBS（第2頻道）、KNBC（第4頻道）、CW（第5頻道）、KABC（第7頻道）、KTTV/Fox（第11頻道）、PBS電視台KVCR（第24頻道）和KOCE/PBS SoCal（第50頻道）、KMEX/Univision（第34頻道）和KVEA/Telemundo（第52頻道）。

有線電視頻道還包括Fox News、Fox Business和MSNBC。提供直播的網站包括ABCNews、CBS News、NBCNews.com、NPR.org和PBS.org（透過YouTube）。

辯論將在CNN亞特蘭大演播室舉行，由CNN資深主播丹娜‧巴許（Dana Bash）和塔柏（Jake Tapper）主持。

現場不會有觀眾，也不會有開場發言。當一位候選人發言時，另一位候選人的麥克風將被靜音，此舉是為避免搶話影響觀眾收看。

拜登競選團隊贏得了擲硬幣，選擇了舞台右側的講台。相應地，川普將作閉幕發言。

此次辯論將是美國歷史上最早的一次大選辯論，目前距離民主黨和共和黨的全國大會僅有幾周時間。

拜登競選的團隊希望在早期投票（early voting）開始前安排兩場辯論。由ABC News主辦的第二場也是最後一場辯論將於9月10日舉行。

拜登 川普 加州

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