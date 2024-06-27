防汽車貴重零件被盜 LAPD免費消音器刻字

洛杉磯市警局27日為民眾提供汽車防盜免費服務，教導民眾防盜知識。（記者楊青/攝影）

反汽車及汽車貴重零件偷盜，洛杉磯 市警局（LAPD）27日為民眾提供汽車消音器免費刻字，當天下午3點前去都來得及，這也是洛市警局打擊汽車偷盜案創舉。

洛市警局設在洛杉磯市動物園 附近停車場的免費刻字臨時服務站27日清晨8點開始為民眾服務，大排長龍。警方的服務全部免費，除了免費刻字外，警方還免費為民眾提供汽車方向盤挂鎖，幫助民眾防範汽車被盜。

洛杉磯市警察局汽車防盜專案組負責人Micheal Zentura警官表示，這是洛杉磯地區首次舉辦免費刻字服務。他表示，洛杉磯近年汽車偷盜及汽車貴重零件偷盜案急劇上升，犯罪團夥通常是三人作案，一人開車，一人放風，一人動手，通常只要一分半鐘，犯罪團夥就已將消音器切割下來，揚長而去。民眾損失從300元至上千元不等，一些貴重汽車損失更大。犯罪團夥偷盜後通常將這些貴重零件周期黑市出售。洛杉磯警方兩年前開始重點打擊汽車偷盜犯罪，但由於很多民眾的汽車消音器上並沒有汽車的17個序號，所以即便警方找回贓物，也無法物歸原主。

警方當天為民眾提供的免費服務，除了在每台汽車底盤的消音器上刻上汽車的17個序號，還同時噴上醒目的「LAPD」四個英文字母 ，希望震懾犯罪。

當天特別前往刻字的一名菲律賓居民表示，他住在北好萊塢，上個月一天凌晨12點半左右，看到自家便道上的燈突然亮了，監視系統中傳來很多響聲，並看到有人正在自家汽車的底盤上做什麼。他和家人馬上開燈，同時在屋內故意弄出很大聲響，緊接著看到兩人上車逃逸，但他和家人這些天一直擔心賊人們還會回來繼續作案。他表示，現在汽車刻了字，可以放心睡覺了。

洛市警方表示，未來每個月提供一次汽車消音器免費刻字服務，具體時間和地點會在活動之前公佈，可諮詢洛杉磯警察局汽車防盜特別小組（The Task Force for Regional Auto Theft Prevention (TRAP)），或查詢1-800-229TRAT。