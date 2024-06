她點頭的餐廳 你可以放心去吃：衛生稽查員的一天

麥克尚為Great Grill填寫新的標章。(Alisha Jucevic為洛杉磯時報拍攝)

麥克尚(Ngoc McShane)動作迅速,武器是手電筒、溫度計與筆。她查遍所有陰暗角落,燈光所及無一可逃。她很像偵探,但她找的不是指紋,而是任何不乾淨的地方,管它是食物殘渣、害蟲糞便,還是員工亂放的咖啡杯。

麥克尚是洛杉磯 縣衛生局159位稽查員的其中一人,負責防堵食物可能引發的傳染病。她的出現往往讓廚房亂成一團,所有人都手忙腳亂地清理碎屑。她到訪前從不通知,但會記下所有看到的違規,然後分發A、B或C級的標章,讓店家貼在前門。

如果違規太多,麥克尚還可以直接要求店家歇業,不過多數餐館都會過關,拿到字牌標章。幾乎每天,29個辦公室的稽查員都會出動,北從蘭卡斯特市,南至長堤市,東至克萊蒙市,到訪洛縣 大大小小販售食物的地點,不管是餐廳、酒吧、速食店,還是便利商店。

・標章制度從何而來

1998年1月開始,洛縣開始給每家餐廳與賣吃的店家發字母等級牌,因為當年還在KCBS電視台的記者Joel Grover與調查組架設針孔攝影機,拍攝洛杉磯知名餐廳的廚房裡到底有多少害蟲與有礙衛生的行為。

聖地牙哥縣早在1947年就開始替餐廳打分數,但是在洛縣終於跟進後,全美的縣市才開始引進評分機制。一開始部分人堅決反對,因為堅持傳統工法的餐廳遭受不當對待,連北京烤鴨、義大利薩拉米香腸都要冷藏。

反對者包括普立茲獎得主、已故美食評論家Jonathan Gold。多年過後,他告訴華爾街日報,「我的確在C級的餐廳吃到過驚天佳餚」,「但是評分制是對腸胃比較好」。

稽查員麥克尚看起來就跟多數洛城媽媽沒兩樣,頭髮盤高、黑色長褲,外加舒服的平底鞋,停好Prius後,就拿著公務包幹活去。喔,她工作時,不管有沒有口罩 令,總會戴副口罩。

麥克尚平實的外表下,卻有著洛城美食之都裡的生殺大權。在這個把大廚添上神味的地方,過去十年的餐廳數量只能用爆炸來形容,這讓稽查員必須更加當心。

有段時間,稽查員少了81人,是過去五年內缺額最高的一次,受到影響的自然是能夠檢查的次數。衛生局發言人說,缺人一部份是因為太多人退休,一部分是因為吸引不到好的人才。

發言人說,因為新冠疫情還有人手不足,可內用餐廳等高風險場所的稽查一度降到每年一次,現在則要恢復到疫前的每年三次。正常來說,速食店一年兩次,賣食物的零售店一年一次。

每家餐廳的分數取決於失誤的嚴重度,重大、輕微,與管理問題。滿分100分裡,重大錯誤可以扣4至11分,例如儲藏溫度不對就是扣4分;輕微疏失像是砧板食物殘渣沒清,扣2分;燈泡不亮或是咖啡杯亂擺都是管理問題,扣1分。

第一站布班克

記者跟訪的那天,麥克尚先去了位在布班克市聖費南度大道上的Great Grill,這是間走1950年代風味的家庭餐廳。麥克尚先向店員Victor Safar表明身分,並出示證件,然後說她要見負責人。

60歲的廚師George Martin走了出來,雖然麥克尚照例自我介紹一番,但上次來檢查後,廚師就記得了她,因此向她笑笑,引著她進到廚房。就像本文一開始時描述的,麥克尚開始摸摸探探,「嗯,冷的夠冷,低於41度」,「熱的夠熱,至少135度」,所以她告訴廚師「溫度沒問題」。

但是當麥克尚走進冰櫃時,問題就來了,生牛排放在開封的熱狗上,屬於加州衛生暨安全法規上的輕微疏失,因為「食物必須分開放,並且包裝完整」。雖然沒有交叉感染之虞,但還是讓Great Grill少了1分。

檢查到一半時,店東Sam Yerkanyan出現了,麥克尚跟他打完招呼後就開始檢查廁所。這家餐廳已經開了20多年,店東說稽查是常態,沒啥好擔心的,反倒是收支平衡的麻煩更大。正如聯邦勞工統計局資料顯示,洛杉磯人在疫前有50%的開銷用在外食上,但2020年至2021年的比例降到36.5%。

麥克尚的檢查耗時約半個小時,最後她用筆電打好報告,然後與店東一起坐下,向他解釋為何得分是91分,低於上次檢查。一一點出缺失後,店東點點頭,表示一定會改,然後把拿到的A標章貼到對外窗的玻璃上。他說,麥克尚的評分很公正。

轉業衛生稽查員 前廚師深諳死角

衛生稽查員碰到下列狀況可以勒令暫時停業,全區停水,餐廳的汙水回流,或是蟲害嚴重。蟲害最少停業48小時,如不改善,營業執照可能吊扣或吊銷。

麥克尚說,店東通常都知道規矩,唯一的一次意外是店東不讓她進廚房,最後是客人聯合起來幫她勸老闆開門。通常呢,工作人員都會在不驚動客人的情況下引她進廚房;當然有些時候,工作人員會緊張,講話變快或是講不出來,這時她就會閒聊兩句,或是指出他們做得好的地方。

麥克尚說,正因為她曾經當過廚師,所以她很了員工為何會突然緊繃起來。約莫八年前,她還是一名糕點師傅,某一天稽查員來了,體質本來就不好的餐廳最後當然過不了關,但她在告一段落後卻和稽查員聊起天來,而且還被說服不幹糕點師可以當稽查員。

可能這就是命運轉捩點吧。她一直很喜歡烘焙,但變成工作時卻一點樂趣都沒有,反倒是當稽查員讓她更能幫助餐廳走上正軌。她都會跟店東強調,她不是來挑三揀四的,而是開導與監督。

以停水來說,只要全區停供,稽查員就會全部出動,確保每一間餐廳都歇了業。多數店家都會自動歇業,直到供水恢復正常,但少數店家就會冒險繼續營業。但是問題很明顯,停水之下,員工上完廁所該怎麼清潔雙手?砧板和刀具切完食材後,要怎麼清洗?

何謂完美

看完Great Grill,麥克尚前往下一家Wild Carvery,店東Vahe Aiwazian認識麥克尚,所以兩人還聊了一下。測量溫度一番後,麥克尚告訴店東「你們家的溫度真是完美」,店東開心地笑了。

一年前,Wild Carvery差1分就100了,不過今年只拿到97分,主要是油漬未清,還有洗碗機的清潔劑份量不足。當被問到是否滿意時,店東大搖其頭「不滿意」,麥克尚挖苦說,「他要100分啦」,店東不甘心回嘴「99分也還可以啦」,畢竟他不是為了稽查而保持清潔,是自我要求、做到最好。

下午3時27分,麥克尚的現場檢查完成,然後開車回到辦公室,繼續寫她的報告。報告稍後會公開在公共衛生網站,供一般民眾查閱。

下班後,麥克尚與兩個小孩碰面,經過她檢查過的餐廳時,她就會告訴孩子。但七歲的女兒老說,「我媽媽整天都在找蟑螂」,媽媽則是不服氣地說,「我的工作又不只這一樣」。

麥克尚說,她很感謝換了工作,讓她能夠重拾烘培的樂趣,不只烤給家人,還會把紅蘿蔔蛋糕與布朗尼帶去辦公室分享。當她不想在家裡做菜時,她就會帶家人去她們的最愛,家附近的Ikea。先不說餐點真的好吃,更關鍵的是,麥克尚親身確認過,衛生等級「A」。

洛杉磯時報原文連結

Cooking debris? Roaches? Vermin? How one L.A. inspector tells restaurants if they’re an A, B, C — or closed

https://www.latimes.com/food/story/2023-09-05/health-inspector-los-angeles-restaurants-grade-day-in-life