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她點頭的餐廳 你可以放心去吃：衛生稽查員的一天

洛時記者／Cindy Carcamo編譯胡立宗／即時報導
麥克尚為Great Grill填寫新的標章。（Alisha Jucevic為洛杉磯時報拍攝）
麥克尚為Great Grill填寫新的標章。（Alisha Jucevic為洛杉磯時報拍攝）

麥克尚（Ngoc McShane）動作迅速，武器是手電筒、溫度計與筆。她查遍所有陰暗角落，燈光所及無一可逃。她很像偵探，但她找的不是指紋，而是任何不乾淨的地方，管它是食物殘渣、害蟲糞便，還是員工亂放的咖啡杯。

麥克尚是洛杉磯縣衛生局159位稽查員的其中一人，負責防堵食物可能引發的傳染病。她的出現往往讓廚房亂成一團，所有人都手忙腳亂地清理碎屑。她到訪前從不通知，但會記下所有看到的違規，然後分發A、B或C級的標章，讓店家貼在前門。

如果違規太多，麥克尚還可以直接要求店家歇業，不過多數餐館都會過關，拿到字牌標章。幾乎每天，29個辦公室的稽查員都會出動，北從蘭卡斯特市，南至長堤市，東至克萊蒙市，到訪洛縣大大小小販售食物的地點，不管是餐廳、酒吧、速食店，還是便利商店。

・標章制度從何而來

1998年1月開始，洛縣開始給每家餐廳與賣吃的店家發字母等級牌，因為當年還在KCBS電視台的記者Joel Grover與調查組架設針孔攝影機，拍攝洛杉磯知名餐廳的廚房裡到底有多少害蟲與有礙衛生的行為。

聖地牙哥縣早在1947年就開始替餐廳打分數，但是在洛縣終於跟進後，全美的縣市才開始引進評分機制。一開始部分人堅決反對，因為堅持傳統工法的餐廳遭受不當對待，連北京烤鴨、義大利薩拉米香腸都要冷藏。

反對者包括普立茲獎得主、已故美食評論家Jonathan Gold。多年過後，他告訴華爾街日報，「我的確在C級的餐廳吃到過驚天佳餚」，「但是評分制是對腸胃比較好」。

稽查員麥克尚看起來就跟多數洛城媽媽沒兩樣，頭髮盤高、黑色長褲，外加舒服的平底鞋，停好Prius後，就拿著公務包幹活去。喔，她工作時，不管有沒有口罩令，總會戴副口罩。

麥克尚平實的外表下，卻有著洛城美食之都裡的生殺大權。在這個把大廚添上神味的地方，過去十年的餐廳數量只能用爆炸來形容，這讓稽查員必須更加當心。

有段時間，稽查員少了81人，是過去五年內缺額最高的一次，受到影響的自然是能夠檢查的次數。衛生局發言人說，缺人一部份是因為太多人退休，一部分是因為吸引不到好的人才。

發言人說，因為新冠疫情還有人手不足，可內用餐廳等高風險場所的稽查一度降到每年一次，現在則要恢復到疫前的每年三次。正常來說，速食店一年兩次，賣食物的零售店一年一次。

每家餐廳的分數取決於失誤的嚴重度，重大、輕微，與管理問題。滿分100分裡，重大錯誤可以扣4至11分，例如儲藏溫度不對就是扣4分；輕微疏失像是砧板食物殘渣沒清，扣2分；燈泡不亮或是咖啡杯亂擺都是管理問題，扣1分。

第一站布班克

記者跟訪的那天，麥克尚先去了位在布班克市聖費南度大道上的Great Grill，這是間走1950年代風味的家庭餐廳。麥克尚先向店員Victor Safar表明身分，並出示證件，然後說她要見負責人。

60歲的廚師George Martin走了出來，雖然麥克尚照例自我介紹一番，但上次來檢查後，廚師就記得了她，因此向她笑笑，引著她進到廚房。就像本文一開始時描述的，麥克尚開始摸摸探探，「嗯，冷的夠冷，低於41度」，「熱的夠熱，至少135度」，所以她告訴廚師「溫度沒問題」。

但是當麥克尚走進冰櫃時，問題就來了，生牛排放在開封的熱狗上，屬於加州衛生暨安全法規上的輕微疏失，因為「食物必須分開放，並且包裝完整」。雖然沒有交叉感染之虞，但還是讓Great Grill少了1分。

檢查到一半時，店東Sam Yerkanyan出現了，麥克尚跟他打完招呼後就開始檢查廁所。這家餐廳已經開了20多年，店東說稽查是常態，沒啥好擔心的，反倒是收支平衡的麻煩更大。正如聯邦勞工統計局資料顯示，洛杉磯人在疫前有50%的開銷用在外食上，但2020年至2021年的比例降到36.5%。

麥克尚的檢查耗時約半個小時，最後她用筆電打好報告，然後與店東一起坐下，向他解釋為何得分是91分，低於上次檢查。一一點出缺失後，店東點點頭，表示一定會改，然後把拿到的A標章貼到對外窗的玻璃上。他說，麥克尚的評分很公正。

轉業衛生稽查員 前廚師深諳死角

衛生稽查員碰到下列狀況可以勒令暫時停業，全區停水，餐廳的汙水回流，或是蟲害嚴重。蟲害最少停業48小時，如不改善，營業執照可能吊扣或吊銷。

麥克尚說，店東通常都知道規矩，唯一的一次意外是店東不讓她進廚房，最後是客人聯合起來幫她勸老闆開門。通常呢，工作人員都會在不驚動客人的情況下引她進廚房；當然有些時候，工作人員會緊張，講話變快或是講不出來，這時她就會閒聊兩句，或是指出他們做得好的地方。

麥克尚說，正因為她曾經當過廚師，所以她很了員工為何會突然緊繃起來。約莫八年前，她還是一名糕點師傅，某一天稽查員來了，體質本來就不好的餐廳最後當然過不了關，但她在告一段落後卻和稽查員聊起天來，而且還被說服不幹糕點師可以當稽查員。

可能這就是命運轉捩點吧。她一直很喜歡烘焙，但變成工作時卻一點樂趣都沒有，反倒是當稽查員讓她更能幫助餐廳走上正軌。她都會跟店東強調，她不是來挑三揀四的，而是開導與監督。

以停水來說，只要全區停供，稽查員就會全部出動，確保每一間餐廳都歇了業。多數店家都會自動歇業，直到供水恢復正常，但少數店家就會冒險繼續營業。但是問題很明顯，停水之下，員工上完廁所該怎麼清潔雙手？砧板和刀具切完食材後，要怎麼清洗？

何謂完美

看完Great Grill，麥克尚前往下一家Wild Carvery，店東Vahe Aiwazian認識麥克尚，所以兩人還聊了一下。測量溫度一番後，麥克尚告訴店東「你們家的溫度真是完美」，店東開心地笑了。

一年前，Wild Carvery差1分就100了，不過今年只拿到97分，主要是油漬未清，還有洗碗機的清潔劑份量不足。當被問到是否滿意時，店東大搖其頭「不滿意」，麥克尚挖苦說，「他要100分啦」，店東不甘心回嘴「99分也還可以啦」，畢竟他不是為了稽查而保持清潔，是自我要求、做到最好。

下午3時27分，麥克尚的現場檢查完成，然後開車回到辦公室，繼續寫她的報告。報告稍後會公開在公共衛生網站，供一般民眾查閱。

下班後，麥克尚與兩個小孩碰面，經過她檢查過的餐廳時，她就會告訴孩子。但七歲的女兒老說，「我媽媽整天都在找蟑螂」，媽媽則是不服氣地說，「我的工作又不只這一樣」。

麥克尚說，她很感謝換了工作，讓她能夠重拾烘培的樂趣，不只烤給家人，還會把紅蘿蔔蛋糕與布朗尼帶去辦公室分享。當她不想在家裡做菜時，她就會帶家人去她們的最愛，家附近的Ikea。先不說餐點真的好吃，更關鍵的是，麥克尚親身確認過，衛生等級「A」。

洛杉磯時報原文連結

Cooking debris? Roaches? Vermin? How one L.A. inspector tells restaurants if they’re an A, B, C — or closed

https://www.latimes.com/food/story/2023-09-05/health-inspector-los-angeles-restaurants-grade-day-in-life

Great Grill店東Sam Yerkanyan（左）聽取麥克尚的說明。（A...
Great Grill店東Sam Yerkanyan（左）聽取麥克尚的說明。（Alisha Jucevic為洛杉磯時報拍攝）
麥克尚用手電筒檢視各處細節。（Alisha Jucevic為洛杉磯時報拍攝）
麥克尚用手電筒檢視各處細節。（Alisha Jucevic為洛杉磯時報拍攝）
Great Grill的主廚George Martin（左）與麥克尚一起檢視新的...
Great Grill的主廚George Martin（左）與麥克尚一起檢視新的衛生規定。（Alisha Jucevic為洛杉磯時報拍攝）
洛縣衛生局內的標語，借用營養成分表說明工作內容。（Alisha Jucevic為...
洛縣衛生局內的標語，借用營養成分表說明工作內容。（Alisha Jucevic為洛杉磯時報拍攝）
麥克尚用手電筒檢視角落。（Alisha Jucevic為洛杉磯時報拍攝）
麥克尚用手電筒檢視角落。（Alisha Jucevic為洛杉磯時報拍攝）
Wild Carvery的店東Vahe Aiwazian貼上店裡的衛生稽查A級標...
Wild Carvery的店東Vahe Aiwazian貼上店裡的衛生稽查A級標章。（Alisha Jucevic為洛杉磯時報拍攝）
麥克尚在Wild Carvery測量溫度。（Alisha Jucevic為洛杉磯...
麥克尚在Wild Carvery測量溫度。（Alisha Jucevic為洛杉磯時報拍攝）
麥克尚（右二）在餐廳Wood Ranch向員工說明。（Alisha Jucevi...
麥克尚（右二）在餐廳Wood Ranch向員工說明。（Alisha Jucevic為洛杉磯時報拍攝）

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