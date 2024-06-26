若不防 10途徑塑膠微粒輕易溜進體內

少用免洗餐具，減少將塑膠微粒吃下肚。(Unsplash / Volodymyr Hryshchenko)

健康專家長年來警告，塑膠微粒（microplastics）有害健康，但你可能不知道，塑膠微粒到底有多少。自1950年代人類開始使用塑膠後，迄今製造了83億噸的塑膠，專家預測，趨勢不變的話。2050年時海裡的塑膠微粒會比生物還多。

人類生活環境中的塑膠微粒一樣無所不在，食物、水、空氣都含有5毫米以下的塑膠微粒，雖然難以根除，但還是可以避免大量吸入或吃進肚子。以下是十個減少生活中塑膠微粒的方法：

一，微波食物時不要用塑膠容器：換用陶瓷或玻璃器皿會更好。

二，不用免洗餐具：免洗餐具固然省事，但在進食過程中也在不知不覺地吃進塑膠微粒。

三，使用天然材質的砧板：人們往往使用塑膠砧板處理食材，但切切劃劃的過程中也使塑膠維粒進到食物中。

四，多喝過濾的自來水：瓶裝水裡往往有很多塑膠微粒，自來水也可能有鉛或其他物質，因此自來水最好經過濾淨。

五，泡茶時用原片：用塑膠材質（尼龍）製成的茶包，在經過加熱，釋出的塑膠微粒會更多。

六，少吃貝類：因為牠們多半是底棲動物，吃進塑膠微粒的機會比魚類大很多。

七，多買有機材質的衣服：綿、絲、麻、羊毛等材質的衣服，塑膠微粒會比尼龍等人工材料少很多 。

八，避免用烘乾機：研究發現，烘衣機的塑膠微粒產量是洗衣機的40倍，能夠自然風乾是最好的。

九，不用含有塑膠的美妝品：原料含有PE（聚乙二醇）、PP（聚丙烯）、PET或 PETE（聚對苯二甲酸乙二酯）、PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）、尼龍等成分的，千萬敬而遠之。

十，最好每周吸塵一次：家中的灰塵有39%是塑膠微粒，因此定期吸塵很重要。另外也可以用空氣濾淨器，以及換用硬質地板，因為地毯更容易窩藏塑膠微粒。