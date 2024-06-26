青少年組團入室盜竊 南加老婦深夜驚魂

一群青少年在夜深時分試圖闖入厄普蘭市某居民的家中，這一幕被監視器清晰地捕捉到。（現場監控）

南加 內陸聖伯納汀諾縣的厄普蘭（Upland）24日晚發生一起未遂入室盜竊事件，一群青少年在夜深時分試圖闖入當地居民的家中，這一幕被監視器清晰捕捉。事發當時，房主阿薩諾維奇（Jamie Asanovich）正在外出派送Uber Eats外賣，她年邁的母親則獨自在家，隨後的情節宛如電影情節一般驚險。

（素材來源：現場監控、厄普蘭警局，記者子為後製）

案件發生在24日晚11時30分左右，阿薩諾維奇的家位於Cedar Court 1100街區。她剛剛開車離開家門僅幾分鐘，家中的監控攝像就發出警報，提醒她有人在前門。阿薩諾維奇回憶道，「我媽媽打電話來說，有人在敲門，我在監控攝像上看到這一幕，告訴她不要應門，我很快就會回來。」

然而，事情並沒有那麼簡單。幾分鐘後，她的母親再次打來電話，這一次她聲音中透露出恐懼，因為三名嫌疑人已經跳過柵欄進入了後院，並開始拆除窗紗，試圖進入房屋。此時，阿薩諾維奇迅速掉頭，趕回家中，同時向警方報告這起正在進行的入室盜竊案。

在返回家中的路上，阿薩諾維奇發現嫌疑人正跑向一輛汽車，並迅速逃離現場。她決定尾隨這輛車，同時與警察調度員保持聯絡，匯報嫌疑人的動向。「當他們進入高速公路時，我有點失去了他們，因為他們把燈關了，」阿薩諾維奇描述了當時的情況。最終，她在庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga ）的Archibald大道附近發現了嫌疑人的車輛。

不久後，厄普蘭警察趕到現場，並逮捕了車內的五名青少年嫌犯。司機是一名18歲的女性，另外四名嫌犯都是青少年。警方表示，「我們確實找到了幾個手電筒、一把螺絲起子和一把錘子... 一些青少年被現場釋放，其中一名被登記進少年管所，一名已成年的嫌疑人則被登記。這是一起入室盜竊未遂案件。」

警方透露，其中一名被登記的少年正處於緩刑期，原因是他之前曾有竊盜相關指控。儘管這起事件中沒有受傷報告，阿薩諾維奇和她的母親仍然感到震驚和不安。她回憶道，「當我媽媽打開燈時，他們就害怕了，跳過了柵欄。但我想，如果窗戶開著，他們真的進來了怎麼辦？他們會對我媽媽做些什麼？」

阿薩諾維奇認為，這些嫌疑人很可能是當地的高中生，因為他們知道她的女兒不在家，正在夏威夷 旅行。雖然警方尚未確定這起入室盜竊案的動機，但阿薩諾維奇希望這些青少年能夠從中吸取教訓，不要再犯。