布班克警察丟回遊民 洛市議會抗議 網民各說各話

布班克警員將洛杉磯游民送到洛杉磯市過程截屏之二。（youtube.com/watch?v=VwZlY7Hhiec）

布班克（Burbank）警員將洛杉磯遊民 送到洛杉磯市事件繼續發酵，一分多鐘的現場小視頻兩周來引來超過4000次點閱，評論區則褒貶不一，支持與反對爭鋒相對。洛杉磯市議會25日要求布班克方面對「丟包」行為給與答覆和解釋。

（視頻來源：youtube.com/watch?v=VwZlY7Hhiec）

布班克警方遣返 遊民的1分零7秒小視頻6月7日傳上油管，兩周來受到越來越多民眾關注。視頻顯示，兩名身穿黑色警服的警員將寫有布班克警局字樣的警車停開在一處路邊後，他們走下警車走到警車後排座位前，一人打開車門，另一人將一名男子的手銬打開後，丟下車。然後，兩名警員回到各自座位，關上車門警車離去。與此同時，下車後站在路邊的男子，突然膝蓋跪地，隨後前額點地，身體成跪拜狀。數秒後，男子整個人面對地面伸直俯臥。

洛杉磯市議會主席Paul Krekorian不久後召開新聞發布會，憤怒譴責布班克警察的行為「不人道且不可原諒」。他表示，「多年來鄰近城市象倒垃圾一樣，抛棄洛杉磯街頭無家可歸的人們。這是證據」。

Krekorian表示，被拋棄的男子處於精神危險狀況，「我們在洛杉磯花了很長時間才把無家可歸的人帶回家，鄰居們透過建造臨時避難所、小房子等方式來讓遊民遠離街道中心，居有定所。而鄰近轄區的執法人員只是將無家可歸的人從他們的街道上移走，扔到我們的街道上，不人道且不可原諒。」，Krekorian辦公室表示，後來該男子得到了路人幫助。

6月7日，布班克警察局曾透過聲明回應了Krekorian的批評，表示事情正在深入調查，包括審查警察的行為、可用的隨身和車內攝影機鏡頭，以及訪問證人。布班克警方和市府表示，「布班克警員一如既往致力於以同情心幫助和尊重遊民社區。

在洛杉磯市議會25日以13票對零票要求布班克警方對此以拋棄行為做出解釋和回應後，布班克官方25日下午在一份聲明中表示，歡迎任何調查，同時表示布班克正在進行嚴格的內部調查。布班克官方同時警告， 「由於影片中描繪的圖像並不能反映整個情況，不要在沒有調查結果的情況下作出判斷和採取行動，不要發表煽動性言論」。兩市目前僵持當中。