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旅遊巴士蒙市超市購物 司機下車十分鐘被砸窗

記者張宏/洛杉磯即時報導
華人司機James23日中午將15人座的奔馳高頂車停在蒙特利公園市（Monterey Park）的大西洋大道（Atlantic Blvd）上的一家華人超市停車場，結果車窗被砸。（James提供）
華人司機James23日中午將15人座的奔馳高頂車停在蒙特利公園市（Monterey Park）的大西洋大道（Atlantic Blvd）上的一家華人超市停車場，結果車窗被砸。（James提供）

舊金山砸旅遊巴士風吹到南加？華人旅遊巴士日前在蒙特利公園市（Monterey Park）超市停車場被砸，華人司機慨嘆，真的十分鐘都不能大意。華人司機James23日中午將一輛15人座的奔馳高頂車停在蒙市大西洋大道（Atlantic Blvd）上的一家華人超市停車場，司機也順便下車購物，結果十分鐘不到返回時，發現駕駛座車窗被砸，車內背包被盜。

華人司機James在23日中午帶著客人來到蒙市的一家華人超市，客人陸續下車去超市購物。他把車子停在停車場靠邊的牆下，因為地處華人區鬧市，來往車輛和人群比較多，且商場還有巡邏保安，覺得不會有什麼危險性，他就也下車走進超市。James說，因為天氣熱，他想順便去超市買點水果，前後不超過十分鐘。但是等他回到車前發現駕駛座的車窗被砸破，他放在車上的個人背包被偷。包裡有駕照、信用卡、衣服和藥品等，幸好在客人下車前他有提醒客人拿好個人財物，因此客人財物沒有損失。商場沒有監控錄像，無法判定盜賊是什麼人，他被盜信用卡消費記錄顯示，對方先用他的信用卡買了100多元的漢堡，之後加了60元的油，還買了汽車零件，可見是一個走實用路線的盜賊。

James說，他的車子很新，買了不到一年，在停車場比較顯眼。其次，盜賊行事很有組織性且有同夥，他記得進超市時，後面有跟著一個十多歲的西裔小孩拿著手機，這小孩不買東西，一直跟著他，等他準備結賬時，對方就跑開，現在想來這個小孩可能是通風報信的同夥。

James在疫情前在巴斯托（Barstow）也曾遭遇車窗被砸的事件。他說，當時吃飯回來發現後車車窗被砸，客人行李丟失，每個客人賠償500元，九個客人共賠了4500元，那一趟完全白做，還要倒貼錢。被砸車真是不分時間地點，防不勝防，唯一的辦法就是人不離開車，只要人離開車就會有風險。雖然損失財物有限，但車窗被砸不僅要幾百元換車窗玻璃還耽誤出工，損失很大。之前大家只聽說舊金山旅遊巴士打砸搶比較嚴重，如今這股風潮也吹到南加，他希望提醒同行們千萬不要大意，否則後果不堪設想。

華人超市 信用卡 舊金山

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