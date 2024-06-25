90度高溫下荒野登山 南加越裔女脫水遇難

Diem Le Nguyen失蹤前站在步道入口標誌旁拍攝的照片。（聖地牙哥警局）

據聖地牙哥 警方稱，6月24日（周一）發現了一名50歲亞裔 女性徒步旅行者的屍體，該女子於一天前在聖地牙哥荒野地區徒步時失蹤。

據警方稱，這名徒步旅行者被警方確認為阮豔黎（Diem Le Nguyen，音譯）。周日早上，她在聖地牙哥北部Rancho Peñasquitos地區黑山開放空間公園（Black Mountain Open Space Park）的夜鷹步道（Nighthawk Trail）上與一群人走散後失蹤，當時她正在參加一個為建校基金會籌款的活動。

周一早上，一架搜索直升機在阮徒步旅行的地區發現了一具屍體。該屍體與對阮豔黎的相關描述相吻合。阮豔黎的家屬William Do表示，是他的哥哥確認了被發現的屍體就是阮豔黎。警方表示，目前死因尚未確定，正在等待屍檢結果。

警方稱，周日上午8點左右，阮與一群人徒步旅行。聖地牙哥警察局發言人邁耶（Daniel Meyer）在新聞發布會上表示，這群人已經爬到了半山腰，之後許多人因為天氣太熱而決定掉頭下山。但阮決定繼續獨自徒步登上山頂。

邁耶補充，上午10點剛過，阮就在步道盡頭給親戚打電話，說她很熱，需要水。那是最後一次有人收到她的消息。

周日上午11點30分左右，警方趕到現場並啟動了搜救行動，並部署了聖地牙哥縣警局直升機人員。隨後警方在X平台上公布了周日在步道上拍攝的一張阮豔黎站在步道入口標誌旁的照片，呼籲公眾幫忙搜尋。

活動組織者Jimmy Thai表示：「大家還在震驚中。我們無法相信發生了什麼。」Jimmy在他的社交媒體頁面上直播了徒步旅行的視頻。視頻中顯示阮在周日早上9點剛過，與其他幾名徒步旅行者一起到達山頂。他們都穿著活動的黑色T恤。阮在下山時與團體分開，但被發現的遺體位於完全不同的小徑上。

搜索人員表示，阮被發現在Via Remini和Carmel Mountain Road交叉口附近，距離該處四分之一哩，發現地點位於山脊之上，靠近幾戶人家和一個購物中心。

這次徒步旅行是在聖地牙哥夏季第一波熱浪開始時進行的，周日美國國家氣象局向該地區發布了高溫 警告，當天該地區氣溫飆升至華氏 90 度。警方稱，徒步旅行團的一些成員因天氣炎熱而折返，但阮豔黎決心登上4048呎高的黑山山頂。