好萊塢店外設花盆阻遊民營 市府移除起爭議

洛杉磯日落大道店主們為驅趕遊民帳篷設置了花箱，但市府下令移除引發政商爭議。（abc7電視台）

近日，洛杉磯 （Los Angeles）好萊塢 日落大道（Sunset Boulevard）部分店家為阻止遊民 在外搭營，自行在人行道上設置巨型花盆或花箱。但市府24日（周一）下令移除，理由是店主未經許可。但店主們則表示，由於多次投訴未獲得回應，只好自行安置障礙。

據了解，當地遊民問題已經持續兩年多，人行道上隨處可見遊民帳篷和垃圾。店主們表示，儘管他們多次向市府投訴，但問題始終未得到解決，因此才不得不設置花箱。在花盆設置後的幾天內，遊民營地就被清空了。

在該地區張貼廣告的企業主愛德華茲（Blake Edwards）表示，希望花盆能夠保留。當遊民聚集在該地區時，由於他們會對其他人造成威脅，導致他無法完成工作。

其他支持設置花箱的企業主認為，遊民的聚集給周邊地區帶來了諸多困擾，影響了企業的運作和行人的安全，尤其是考慮到街對面有一所高中，學生們不應該受到遊民問題的影響。業主們表示，在五月份設置花箱後的幾天內，遊民營地就被有效清理。然而，市政府卻隨後張貼傳單，宣布拆除花盆。

市議員馬丁內斯（Hugo Soto-Martinez）辦公室代表解釋說，強制拆除花箱的原因是企業主未獲得相關許可證，同時市政府已經啟動「內部安全」計劃，將會安置該區遊民。部分企業主對此表示不滿，認為市政府在拆除花盆後，應該在原址設置其他設施來美化環境，而不是讓地面空空如也。

店主蒙海姆（Andrew Moenheim）表示，如果市政府要拆除花盆，應在其位置上放置其他設施或採取某種美化策略，而不是讓地上空空如也。他補充道，這不是一場針對遊民的戰爭，店主們關愛遊民，希望他們安全。