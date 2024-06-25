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巴沙迪那劇院「大使禮堂」4500萬掛牌待售

記者朱敏梓/巴沙迪那市即時報導
戶外水池是洛杉磯縣最大的水景之一。（大使禮堂官網）
戶外水池是洛杉磯縣最大的水景之一。（大使禮堂官網）

位於巴沙迪那市、被譽為「西部卡內基音樂廳」（Carnegie Hall）的「大使禮堂」（The Ambassador Auditorium）近日上市出售，掛牌價為4500萬元。

這座佔地4萬5000平方呎、擁有1200個座位的音樂廳，自2004年以來一直由豐收岩石教會（Harvest Rock Church）擁有和運營，當時它以1900萬元的價格購買了這座建築。在過去的50年裡，大使禮堂曾承辦眾多傳奇藝術家的演出，包括已故的世界三大男高音之一帕華洛帝（Luciano Pavarotti）、一代音樂巨星Frank Sinatra、美國歌手Bing Crosby和音樂神童Mel Tormé等。除此之外，大使禮堂還舉辦了各種社區活動，它還是豐收岩石教會每週三次宗教服務的場所。

該房產的代表是Compass經紀人勞倫·勞森伯格(Lauren Rauschenberg) 和伊西多拉·弗里德曼(Isidora Fridman)，他們表示，大使禮堂的出售對於買家來說是一個「千載難逢」的機會。弗里德曼表示，大使禮堂已經簽訂了多份即將舉行的演出合同，這將為買家帶來額外的價值。

勞森伯格補充說，該物業經過「精心維護」，處於完美狀態。就在2020年，教會通過加州市政金融管理局獲得了1830萬元的貸款，以重新融資該建築。2023年11月，該建築進行了價值400萬元的清潔能源升級改造，優化了能源、水和燃氣效率，同時確保新鮮空氣流通。這次翻新還包括基礎設施改進，據勞森伯格稱，這些改進「可以與迪士尼音樂廳媲美」，新增了230塊太陽能電池板、舞台LED照明和原始的節能壁燈。

這棟「大使禮堂」於1974年建造，並一直保留其歷史完整性和中世紀設計，內部由美國室內設計師協會員Robert Smith設計。禮堂擁有一個4000平方呎的豪華大堂，配有100%純羊毛定製地毯、水晶吊燈、玫瑰瑪瑙牆、非洲雪豆木欄杆和手捲24克拉金箔裝飾的天花板。

其中，下層大廳佔地3170平方呎，活動空間達1780平方呎，最多可容納 120 位客人，還配有純羊毛訂製地毯、兩盞24克拉金色吊燈以及巴西紅木和玫瑰縟瑪瑙牆壁。下層還包括兩個演講室和排練室。

大使禮堂還包括一個戶外廣場，以一個容量達50萬加侖的水池為中心，這是洛杉磯縣最大的水景之一，池中有一個由藝術家David Wynn創作的37呎高的實心青銅白鷺雕塑。該雕塑最近由歷史修復專家Stuart Dean進行了翻新。

洛杉磯的劇院和表演場所往往是投資者的目標。今年早些時候，35 名好萊塢電影製片人和演員集資1550萬元買下了位於Westwood的Fox Village劇院。

「大使禮堂」外觀（大使禮堂官網）
「大使禮堂」外觀（大使禮堂官網）
內部的演講室。（大使禮堂官網）
內部的演講室。（大使禮堂官網）
約4000平方呎的豪華大堂。（大使禮堂官網）
約4000平方呎的豪華大堂。（大使禮堂官網）
24克拉金色吊燈。（大使禮堂官網）
24克拉金色吊燈。（大使禮堂官網）

洛杉磯 加州 迪士尼

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