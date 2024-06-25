洛縣警局尋找失蹤華人Wai Chan。（LASD）

洛杉磯 縣警局失踪人員科呼籲公眾幫助尋找處於危險中的失踪華人Wai Chan。他是一名 75 歲的亞裔年長男性，最後一次聯繫是在 2024 年 6 月 24 日中午 12:30，位於蘭卡斯特市（Lancaster）東 107 街和 J 大道的交叉口。

Wai Chan 身高 5呎7吋，體重 140 磅，黑眼睛，白頭髮。他失蹤時身穿棕色 T 卹、藍色牛仔褲和灰色鞋子。

陳先生患有阿茲海默症。據信他駕駛的是2000 年灰色 4 門豐田 4Runner，加州 車牌#4LVS402。

陳先生的家人非常關心他的健康，並請求公眾的幫助。

任何了解此事件資訊的人請聯繫洛杉磯縣治安部門失蹤人員部門，電話：(323) 890-5500。如果匿名提供信息，可以撥打 (800) 222-TIPS (8477) 聯繫“滅罪熱線”，使用智能手機在 Google Play 或 App le App Store 下載“P3 Tips”移動應用程序，或者使用網站http: //lacrimestoppers.org