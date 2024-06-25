加州地牛又翻身 大地震會不會來？震央位置是災情關鍵

紅線是聖安德列斯斷層(San Andreas Fault)，黑色箭頭是兩大坂塊移動的方向。 (取自geology.com)

南加州 24日（周一）又發生地震 ，過去三個多星期至少發生了六次有感地震，地震專家指出，地震規模等級固然是災害程度的指標，但震央的地點更是災害程度的更重要決定因素。

24日規模3.2的地震，於清晨5時過後，發生在西聖蓋博谷地區華人聚集的南巴沙迪那市和蒙特利公園市一帶。

5月31日發生規模3.6地震，震央是在歐亥（Ojai），接著在東洛杉磯的艾爾瑟瑞諾（El Sereno）發生了兩個類似等級的地震，在橙縣新港灘（Newport Beach）和柯斯塔梅莎（Costa Mesa）一帶也發生了三個。專家過去30年來一直在警告加州居民，他們預測的「大地震」（the Big One）遲早會來臨，那麼最近這一批的有感地震，是不是大地震即將到來的警訊？

專家預測的加州大地震，是指發生在長達800哩的聖安德列斯斷層（San Andreas Fault，見圖）的地震。根據歷史紀錄，這條斷層平均每180年發生一次超強地震，譬如1906年的舊金山大地震就是一例，認證的死亡人數是700人，但事實上應該是三至四倍之多，財物損失至為巨大。從那時至今，這條斷層還沒再發生大地震。在那之前，該斷層發生大地震是在1857年。

專家預測，這條斷層未來30年內在洛杉磯地區發生至少6.7地震的機率是60%，在北加 灣區更高達72%。加州聖地牙哥州大地質學教授艾伯特博士（Dr. Pat Abbott)指出，死亡與損失不見得與震度成正比，而是跟震央所在的地方最相關。如果發生在人口稠密的地區，同樣等級的地震，災情會比偏遠沙漠中的高出很多。

以實例來比較，1994年南加州的6.7級北嶺大地震（Northridge Earthquake)，是發生在科學家當時並不知道的北嶺盲衝斷層（Northridge Blind Thrust Fault)，因為震央在人口密集的地方，造成了57人死亡與200億元的損失。對北加州的居民而言，卡司卡迪亞俯衝帶（Cascadia Subduction Zone)的地震危機更大，涵蓋的範圍從北加州一路向北延伸到加拿大的英屬哥倫比亞省（British Columbia)，從歷史紀錄判斷，這裡早已應該發生大地震，愈遲到來震度可能愈大。

科學家至今尚未能準確預測地震發生的時間，居民只能靠準備妥當來減低風險，譬如把房屋加固，備好乾糧飲水與電池，當地震發生時，馬上找個安全的地方躲避，譬如在桌子底下跪地俯身並用雙臂護住頭頸，雙手最好抓住牢固的東西。