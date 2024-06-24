我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被俄滑翔炸彈轟翻 烏疾呼放寬美援武器打俄機場

道指連升5日 收漲260點 輝達再跌6.7% 淪入修正

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

洛杉磯訊
加州報告全美首例罕見性傳染感染——須毛癬菌基因 VII 型（TMVII）病例，感染後身上會出現疼痛、持續性病變和嚴重發炎。（加州公共衛生廳）
加州報告全美首例罕見性傳染感染——須毛癬菌基因 VII 型（TMVII）病例，感染後身上會出現疼痛、持續性病變和嚴重發炎。（加州公共衛生廳）

加州公共衛生廳（California Department of Public Health ，CDPH）19日發布健康警示，指出加州出現全美首例罕見性傳染病例。這種被稱為「癬」的感染由須毛癬菌基因VII型（TMVII）引起，引發醫界高度關注。

衛生官員指出，TMVII的症狀包括疼痛、持續性病變和嚴重發炎，這些病變主要影響肛門生殖器或口周區域。首例被發現的感染者是一名來自紐約市的男子，在前往歐洲和加州期間，與多名男性伴侶發生性行為。隨後該男子被診斷出患有 TMVII，並接受長期抗真菌療法，包括口服特比萘芬（terbinafine）和伊曲康唑（itraconazole）。

為防止此類感染的擴散，CDPH建議醫療保健人士警惕TMVII，對出現生殖器、臀部或臉部高度發炎、疼痛或持續性皮膚病變的患者高度懷疑，並開始經驗性治療。對於疑似病例，應進行氫氧化鉀（KOH）顯微鏡檢查和皮膚刮屑培養診斷。此外，樣本可送至專門實驗室進行基因組定序，以確定感染類型。

為防止傳播，官方呼籲民眾在出現相關症狀時避免性接觸；不共用個人物品；衣物高溫洗滌並烘乾；避免使用外用類固醇；堅持長期治療防復發。TMVII在美國屬新興疾病，潛在傳播風險高，及時識別、診斷和治療對防止疫情擴散至關重要。若需協助，可聯繫性傳染病臨床諮詢網絡、當地衛生部門、STD控制部門或疾控中心。

加州 疫情 紐約市

上一則

親巴示威遊行升級 洛杉磯猶太教堂前爆發混戰

延伸閱讀

職缺2年內減42% 加州跌幅全美第2

職缺2年內減42% 加州跌幅全美第2
23名受刑人 獲爾灣加大學位

23名受刑人 獲爾灣加大學位
加州稅負重 酒類30多年來卻偏低

加州稅負重 酒類30多年來卻偏低
攜兒入學被洗劫 佛州一家子逃離加州

攜兒入學被洗劫 佛州一家子逃離加州
天普市推廚餘再利用 40噸有機土免費發放

天普市推廚餘再利用 40噸有機土免費發放
送兒入學租車遭砸搶…佛州一家嚇壞逃離加州

送兒入學租車遭砸搶…佛州一家嚇壞逃離加州

熱門新聞

德梅洛(Marcia DeMello)在拉金塔市的陽光園租了一棟有三間臥室的新屋。（攝影:Gina Ferazzi／洛杉磯時報）

美國夢變了 只租屋不買房受青睞

2024-06-20 00:50
犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。（C女士提供）

七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債

2024-06-17 02:20
美國護照。(美聯社)

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

2024-06-22 02:20
台灣知名餐廳鼎泰豐在迪士尼城園區（Downtown Disney）分店近日即將開業。（讀者提供）

鼎泰豐迪士尼分店即將開業 推出限量版T恤、帽子、運動衫

2024-06-22 02:16
佛羅里達州大學新生克羅斯曼23日準備搬入加州林肯大學宿舍時，家人租來的日產車子遭砸搶，損失數千元。（FOX News畫面）

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

2024-06-23 19:48
持有美國護照的聖地牙哥謝家兩姊妹今年暑假將以旅行證前往中國旅行。（圖／謝先生提供）

三種情況 華二代赴華須申請旅行證

2024-06-22 02:19

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣

「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣
入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州
4星座盛夏迎好運 雙子將開啟美好戀情、他們感情有轉機

4星座盛夏迎好運 雙子將開啟美好戀情、他們感情有轉機
4度奪人妻…「墨雨雲間」王星越成「奪妻專業戶」 網笑：老王進化史

4度奪人妻…「墨雨雲間」王星越成「奪妻專業戶」 網笑：老王進化史
中餐館吃一半警察突上門 華女笑：來美後最有安全感的一餐

中餐館吃一半警察突上門 華女笑：來美後最有安全感的一餐