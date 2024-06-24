公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

加州報告全美首例罕見性傳染感染——須毛癬菌基因 VII 型（TMVII）病例，感染後身上會出現疼痛、持續性病變和嚴重發炎。（加州公共衛生廳）

加州 公共衛生廳（California Department of Public Health ，CDPH）19日發布健康警示，指出加州出現全美首例罕見性傳染病例。這種被稱為「癬」的感染由須毛癬菌基因VII型（TMVII）引起，引發醫界高度關注。

衛生官員指出，TMVII的症狀包括疼痛、持續性病變和嚴重發炎，這些病變主要影響肛門生殖器或口周區域。首例被發現的感染者是一名來自紐約市 的男子，在前往歐洲和加州期間，與多名男性伴侶發生性行為。隨後該男子被診斷出患有 TMVII，並接受長期抗真菌療法，包括口服特比萘芬（terbinafine）和伊曲康唑（itraconazole）。

為防止此類感染的擴散，CDPH建議醫療保健人士警惕TMVII，對出現生殖器、臀部或臉部高度發炎、疼痛或持續性皮膚病變的患者高度懷疑，並開始經驗性治療。對於疑似病例，應進行氫氧化鉀（KOH）顯微鏡檢查和皮膚刮屑培養診斷。此外，樣本可送至專門實驗室進行基因組定序，以確定感染類型。

為防止傳播，官方呼籲民眾在出現相關症狀時避免性接觸；不共用個人物品；衣物高溫洗滌並烘乾；避免使用外用類固醇；堅持長期治療防復發。TMVII在美國屬新興疾病，潛在傳播風險高，及時識別、診斷和治療對防止疫情 擴散至關重要。若需協助，可聯繫性傳染病臨床諮詢網絡、當地衛生部門、STD控制部門或疾控中心。