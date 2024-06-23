光看不喝也消暑 6款冰涼雞尾酒祕方自己動手調

克萊蒙市(Claremont)沃特酒吧(Walter's)網站上令人垂涎的酒品。 (waltersrestaurant.com)

因為氣候暖化的影響，今年的夏季應該比往常更加酷熱。聖他克魯茲 前哨報(Santa Cruz Sentinel)向讀者徵求冰涼雞尾酒的調製祕方，挑出其中六款與讀者分享。

夏至已在6月20日正式降臨，這些冰涼雞尾酒祕方來自專業與業餘的調酒師(mixologists)，無論你是家中閒坐，或是在游泳池畔納涼，都會給你帶來清涼甜美的滋味。

辣雛菊

辣雛菊(Pepper Daisy)由南加州 克萊蒙市(Claremont)沃特酒吧(Walter's)調酒師布什爾(Austin Buscher)提供，所用的橙利口酒(orange liqueur)讓人想起冰涼的橙汁，哈巴聶洛伏特加(habanero vodka)提供些許辣味。把2盎司哈巴聶洛伏特加、1盎司橙利口酒、1/4盎司斯綴加利口酒(Strega liqueur)、3/4盎司檸檬汁(lemon juice)放入調酒器(shaker)，加適量冰塊，搖晃後倒進杯裡，杯口擺一支雛菊點綴。

改良西納爾泡泡酒

改良西納爾泡泡酒(Modified Cynar Spritz)：在葡萄酒杯中放滿冰塊，倒入1.5盎司的西納爾(Cynar)、0.75盎司的奇諾拉百香果利口酒(Chinola passionfruit liqueur)，輕輕攪勻後加上等量的香檳(sparkling wine)和蘇打水(soda water)，可放一小片葡萄柚皮提味。

新鮮芒果麥茲卡利托

新鮮芒果麥茲卡利托(Fresh Mango Mezcalito)：把一個新鮮芒果的果肉、兩小杯麥茲卡(2 shots mezcal)、足量的橙汁、一個青檸檬(lime)的汁、適量生龍舌蘭糖漿(raw agave syrup)放入果汁機，打勻後是兩杯雞尾酒的量。

魅力工藝內格羅尼

魅力工藝內格羅尼(Charmcraft Negroni)：在玻璃杯中放1盎司琴酒(gin)、1盎司甜苦艾酒(sweet vermouth)、1盎司金巴利(Campari)，攪勻後加冰塊，擺一片橙皮點綴。

老藍眼

老藍眼(Old Blue Eyes，以法蘭克辛納屈為名的酒)：在調酒器中放2盎司女皇琴酒(Empress Gin)、1盎司檸檬汁、一茶匙藍莓果泥，加入適量Sprite汽水，用力搖晃後用濾網濾掉果渣，倒入有冰塊的玻璃杯，再加上Sprite，放兩顆藍莓點綴。

蜜蜂膝蓋

蜜蜂膝蓋(Bee’s Knees)經典雞尾酒：把2盎司琴酒(gin)、3/4盎司檸檬汁、1/2盎司蜂蜜放入調酒器，加入冰塊後用力搖晃，倒入杯中並用一兩片檸檬點綴。