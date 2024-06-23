洛城少年在警局籌款活動中被刺死 疑與幫派有關

在洛杉磯一場夏季嘉年華上，一名16歲青少年被刺殺身亡。（KTLA電視台）

據KTLA報導， 6月22日晚，在洛杉磯 市一場夏季嘉年華上，一名16歲青少年被另一名青少年刺傷身亡。該嘉年華是為洛杉磯警局太平洋分局（Pacific Division station）和青少年執法教育計畫舉辦的籌款活動。

洛杉磯警局（LAPD）發言人證實，刺傷事件發生在晚上10時30分左右，地點位於洛杉磯Palms社區Venice大道和Keystone大道附近。案發後該路段被封。

目擊者稱，在一場鬥毆中，一名15歲男孩多次刺向受害者，受傷少年隨後被送往附近一家醫院，傷重不治身亡。當局認為這起刺傷事件與幫派有關。目前嫌疑人仍然在逃，警方尚未發布任何描述。

活動現場雖有大量警察，但洛杉磯警局警官Christian Faulkner表示，「不幸的是，嫌疑人可以找到機會之窗，我們只能覆蓋有限的區域。」

這起刺傷事件發生在為期三天的Palms社區夏季嘉年華活動的第二天，該活動由太平洋地區助推者協會、汽車大道協會和洛杉磯市議會第五區共同主辦。嘉年華於6月21日至23日在 Overland 大道和Motor大道之間的Venice大道舉行。

主辦單位表示，籌集的所有資金均用於支持洛杉磯警局太平洋分局主要學員和初級學員的計畫，以及太平洋分局官員和車站的需求。初級學員計畫為9至12歲想要更多了解執法的少年提供服務，主要學員計畫為13至17歲的青少年服務。