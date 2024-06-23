聖蓋博谷東區街頭槍擊 一死一傷槍手仍在逃

拉朋地市23日凌晨兩名男子遭槍擊，一死一傷。（警方提供）

南加聖蓋博 谷東區23日（周日）凌晨發生槍擊 案，兩名男子在街頭步行時遭槍擊，一死一傷。槍手在逃，作案動機尚不明。

據KTLA電視台報導，洛杉磯 縣警局表示，拉朋地（La Puente）23日凌晨大約3時50分發生致命槍擊案，地點位於Amar Road與Witzman Dr.交會處附近，不遠處就是拉朋地市區與縣屬地Valinda分界線。遭槍擊的兩名西裔男子均受重傷，其中一人送往醫院後宣布不治，另一人情況穩定。

警方表示，尚不確定這起槍擊案是否與幫派有關。遭槍擊的兩名西裔男子年齡介於30歲到45歲之間。案發現場沒有目擊者。

日前，拉朋地也曾發生一起槍擊案，一人受傷。不過這起槍擊案並非幫派或其他嫌犯所為，而是洛杉磯縣警局警員辦案時，將一名患有心理疾病西裔居民射傷。家屬現在已經提告警方過度使用武力。

該起槍擊案發生在5月初，警方接到居民報警稱男子心理疾病發作與家人發生爭執。警方趕到現場後，受害者拿著刷油漆金屬滾筒試圖攻擊警員，警員為避免傷害射擊男子致其重傷。家屬表示，打電話報警時，已經多次申明男子有心理疾病。

受害者家屬表示，警察不能僅僅因為有人不服從就開槍射擊，前提條件是必須面臨即將發生的死亡或嚴重身體傷害的威脅。家屬還指出，這次事件涉及違反憲法第四修正案，即利用權力過度使用武力，以及對其家人的故意情感傷害。